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Artvin Tanıtım Günleri 10 Mart’ta başlıyor

Kocaeli Artvinliler Birliği Yürütme Kurulu Başkanı İmat Erdoğan, 10-13 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Artvin Tanıtım Günleri’ne herkesi davet etti.

Kocaeli Artvinliler Birliği Yürütme Kurulu Başkanı İmat Erdoğan, Gölcük köy muhtarları ile bir araya gelerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Artvinliler Birliği’nin 10-13 Mart tarihleri arasında düzenleyeceği Artvin Tanıtım Günleri programına herkesi davet etti. Açıklamada Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ergun Uzuner de yer aldı.

“HERKES DAVETLİ”

Tüm Artvinlileri ve Artvin’i merak edenleri tanıtım günlerine davet eden Birlik Başkanı İmat Erdoğan, “Gölcük benim için önemli bir yer. Kocaeli Artvinliler Birliği 20 dernek, 1 vakıftan oluşuyor. Bizim amacımız Kocaeli’deki bütün dernekleri bir çatı altında toplamak. 10 Mart Cumartesi günü saat 10.00’da İnterteks Fuar alanında açılışı gerçekleşecek olan Artvin Tanıtım Günleri etkinliğimiz hakkında sizlere bilgi vermek istedik. Etkinliğimizde Artvin kültürünü en iyi şekilde tanıtmak ve yaşatmak istedik. Bu anlamlı ve güzel etkinliğe hepinizi davet ediyoruz” dedi.

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