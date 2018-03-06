Kartepe’de ‘Düşünen Gençlik Üretiyor’

Kartepe Belediyesi ve TÜGVA Kocaeli işbirliğinde Gençlik Projeleri Destek Programı (GPDP) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığının mali desteği ile yürütülen “Düşünen Gençlik Üretiyor” projesinin tanıtım toplantıları yapıldı. Kartepeli gençlerin hazır bulunduğu toplantılarda projenin detayları ele alındı.

MİLLİ, MANEVİ DEĞERLERİ BİLECEKLER

Proje kapsamında gerçekleştirilecek bilim atölyesi, sanat atölyesi, seminerler, kültür gezileri, ümmet coğrafyası mektup kardeşliği ve bilim şenliği gibi faaliyetler ile çok yönlü, çağa ayak uydurabilen, şuurlu bir gençlik yetiştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Proje faaliyetleri sonucunda yeni nesil bilim ve teknolojiyi yakından takip eden aynı zamanda milli ve manevi değerleri bilen bireyler olarak yetişmesi sağlanmış olacak.