Ali Sağlık: Su ihtiyacımızın % 82’si Yuvacık’tan karşılanıyor

Kocaeli’nin içmesuyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı havzasının özel hükümlerinin belirlenmesi için taslak çalışması hazırlandı. Bu taslak çalışması barajın sınırlarından geçtiği, Kocaeli, Sakarya ve Bursa’da ocak ayı içerisinde askıya çıkarılarak ilgili kişi, kurum ve kuruluşların önerisine sunuldu.

PAYDAŞ TOPLANTISI

Belirlenen taslağı değerlendirmek üzere Başiskele Kullar Fetih Kültür Merkezi’nde paydaş toplantısı düzenlendi. Toplantıya, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan, ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri, havza içerisinde bulunan mahallelerin muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

EN BÜYÜK PAY YUVACIK’IN

Toplantıda konuşan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “Kocaeli’nin su kaynaklarının hemen hemen büyük bir çoğunluğu şehrin güneyinde, ama asıl su tüketicileri de kuzeyde yer alıyor. Kocaeli’nin su kaynaklarına baktığımız zaman ise şehrin su ihtiyacının yüzde 82’sini Yuvacık Barajı karşılıyor. Namazgah Barajı, Denizli Göleti, inşaatı devam eden Gebze Kovalıdere ve yerel kaynaklar ile Kocaeli’nin su ihtiyacını ancak yüzde 18’ini karşılayabiliyoruz. Bu nedenle Yuvacık Barajı’ndaki su kalitesini ve su miktarını koruma görevimiz bulunuyor” dedi.

“DOĞRU BİR KARAR”

25 yıldır çözülemeyen baraj havzasının problemini çözmek için Büyükşehir Belediyesi, İSU Genel Müdürlüğü ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile 2,5 yıldır çalıştıklarını aktaran genel müdür Ali Sağlık, şunları kaydetti: “Yaptığımız çalışmada su kalitesini etkileyen sebepleri tespit ettik. Özellikle su kaynaklarının beslendiği yerler konusunda çalıştık. Bundan sonra çalışma ile ilgili paydaşlarımızın önerilerini alacağız. Bakanlığın Su Havza Koruma Yönetmeliği’ne uysak kısa mesafede bulunan 3 köy kaldırılmalıydı. Hükümetimizin “Her havza kendi içinde değerlendirilsin” kararı doğrultusunda çalışıyoruz. Bunun çok doğru bir karar olduğuna inanıyorum.”

DR. KARAASLAN’DAN TASLAK İLE İLGİLİ BİLGİ

Yapılan taslak çalışması ile ilgili bilgi sunan Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan da, “Proje kapsamında havzadaki sosyo-ekonomik, demografik, jeolojik, hidrolojik, hidrojeolojik yapının tespitine yönelik veriler toplanmıştır. Ayrıca, havzanın mevcut durumunu belirlemeye yönelik yerleşim birimleri, günü birlik tesisler ve diğer arazi kullanımlarının incelenmesi maksadıyla arazi çalışmaları yapılmıştır” diye konuştu.

ÖNERİLER ALINDI

Dr. Karaaslan, su kalitesinin korunması hakkında havzada imar, ziraat, hayvancılık ve turizm faaliyetleri hakkında taslakta belirledikleri kararlar hakkında bilgi verdi. Yapılan konuşma ve bilgilendirmenin ardından toplantıya katılan mahalle muhtarları ile vatandaşlar söz alarak talep ve önerilerini sundu. Bilgilendirme toplantısı, önerilerin alınması ile son buldu.

İSU’DAN DEV ENERJİ YATIRIMI

Büyükşehir Belediyesi enerji üretimi ile ilgili konulardaki yatırımlarını sürdürüyor. HES projeleriyle enerji üreten Büyükşehir Belediyesi, İSU güneş ışınlarını enerjiye dönüştürmek için yeni bir proje uyguladı. Geçtiğimiz yıllarda hizmete girerek Kandıra bölgesine su sağlayan Namazgah Garajı dev bir güneş tarlasına ev sahipliği yapıyor.

17 MİLYON TL’YE MAL OLDU

Barajın çevresindeki 60 dönümlük alanda oluşturulan Güneş Enerji Sistemleri (GES) devreye sokuldu. EPDK ile yapılan protokol çerçevesinde İSU, ürettiği enerjiyi hatlara vermeye başladı. Yılda 4 milyon 460 bin megawhatt elektrik üretmesi hedeflenen güneş tarlası, 2 milyon 150 bin liralık tasarruf sağlayacak. 17 milyon liraya mal olan güneş santrali, 7 yılda kendini amorti edecek.

60 BİN METREKARE

İSU Genel Müdürlüğü, kendi enerjisini sağlamak ve enerji giderlerini azaltmak amacı ile İSU, alternatif enerji kaynaklarına yöneliyor. Namazgah Barajı, Soğuksu ve Avluburun Hidroelektrik Santrallerinin (HES) ardından İSU, Namazgah Barajı’nın koruma alanındaki 60 bin metrekare alanda Güneş Enerji Santrali yaptı. Güneş Enerji Santrali yılda 2 milyon 150 bin lira değerinde elektrik üretecek.

İKİNCİ GES DE GELECEK

Arıtma tesisleri nedeniyle enerji giderleri artan İSU, bu giderleri azaltmak amacı ile tüm alternatif enerji üretim kaynaklarıyla ilgili yatırımlar yapıyor. İSU Namazgah Barajı bölgesinde yaptığı GES projesine ilave olarak aynı büyüklükte ikinci bir proje daha gerçekleştirme hakkı bulunuyor. İSU önümüzdeki yıl ikinci GES projesini de de hayata geçirmeye hazırlanıyor.