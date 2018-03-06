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Dün 15:31 TSİ- Ekonomi ( G : Dün 15:33 TSİ )

Zeytinoğlu: Beklentimiz ÜFE’deki yükselişin tersine dönmesi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (ÜFE) aylık yükseliş trendinin tersine dönmesini beklediklerini bildirdi. Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklandığını anımsatarak, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 0.73, yıllık enflasyonun tüketici fiyatlarında yüzde 10.26 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

TÜFE’de ana harcama gruplarında yıllık en fazla artışın yüzde 15.66 ile ev eşyası grubunda yaşandığını ifade eden Zeytinoğlu, diğer gruplardaki oranları sıraladı. Zeytinoğlu, gıdadaki yıllık fiyat artışının yüzde 10.27 ile genel artış oranının üzerinde gerçekleştiğini dile getirerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“ÜFE’DE DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ”

“Döviz kurlarının istikrar kazanmasına rağmen ÜFE’de maliyetleri de etkileyebilecek bu yükselişi endişe verici buluyoruz. Bu artışın aylık bazda yüzde 21.1 oranında elektrik ve gaz ile yüzde 7.57 artan ham petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını ve söz konusu maliyet artışının etkisini önümüzdeki aylarda TÜFE’de de görebileceğimizi düşünüyoruz. Beklentimiz ÜFE’deki aylık yükseliş trendinin tersine dönmesi"

Dün 15:31 TSİ - Ekonomi

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