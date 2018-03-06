Zeytinoğlu: Beklentimiz ÜFE’deki yükselişin tersine dönmesi

TÜFE’de ana harcama gruplarında yıllık en fazla artışın yüzde 15.66 ile ev eşyası grubunda yaşandığını ifade eden Zeytinoğlu, diğer gruplardaki oranları sıraladı. Zeytinoğlu, gıdadaki yıllık fiyat artışının yüzde 10.27 ile genel artış oranının üzerinde gerçekleştiğini dile getirerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“ÜFE’DE DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ”

“Döviz kurlarının istikrar kazanmasına rağmen ÜFE’de maliyetleri de etkileyebilecek bu yükselişi endişe verici buluyoruz. Bu artışın aylık bazda yüzde 21.1 oranında elektrik ve gaz ile yüzde 7.57 artan ham petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını ve söz konusu maliyet artışının etkisini önümüzdeki aylarda TÜFE’de de görebileceğimizi düşünüyoruz. Beklentimiz ÜFE’deki aylık yükseliş trendinin tersine dönmesi"