Niyazi Yağız güven tazeledi

Derince Özel Halk Otobüsleri Odası Sosyal Tesisleri’nde yapılan ve 110 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda Niyazi Yağız, tek aday olarak seçime girdi. Oda üyelerinin oylarıyla 4 yıllığına yeniden başkan seçilen Niyazi Yağız, birlik ve beraberlik içerisinde göreve devam edeceklerini söyledi.
YÖNETİM KURULU
Niyazi YAĞIZ (Başkan)
Erdem OKTA
Altan KARAKADILAR
Metin SANCAK
Burhan SOYDAŞ
İshak DEDE
Muzaffer MACİT
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz