Niyazi Yağız güven tazeledi

Derince Özel Halk Otobüsleri Odası Sosyal Tesisleri’nde yapılan ve 110 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda Niyazi Yağız, tek aday olarak seçime girdi. Oda üyelerinin oylarıyla 4 yıllığına yeniden başkan seçilen Niyazi Yağız, birlik ve beraberlik içerisinde göreve devam edeceklerini söyledi.

YÖNETİM KURULU

Niyazi YAĞIZ (Başkan)

Erdem OKTA

Altan KARAKADILAR

Metin SANCAK

Burhan SOYDAŞ

İshak DEDE

Muzaffer MACİT