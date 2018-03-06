Tekstil atıkları değerlendirilecek

Kaynağında ayrıştırma çalışmalarına devam eden belediyenin temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, tekstil atıklarını diğer atıklardan ayrı toplayabilmek için özel bir firma ile üç yıllık protokol imzaladı. Ekipler ilçede belirlenen noktalara ilk etapta 50 adet tekstil atığı konteynırı bırakarak tekstil atıkların ayrı toplanmasını sağlayacak. Daha sonra konteynır sayısının artırılacağı ve projenin yaygınlaştırılmasının amaçlandığı açıklandı.