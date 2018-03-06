Kaynağında ayrıştırma çalışmalarına devam eden belediyenin temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, tekstil atıklarını diğer atıklardan ayrı toplayabilmek için özel bir firma ile üç yıllık protokol imzaladı. Ekipler ilçede belirlenen noktalara ilk etapta 50 adet tekstil atığı konteynırı bırakarak tekstil atıkların ayrı toplanmasını sağlayacak. Daha sonra konteynır sayısının artırılacağı ve projenin yaygınlaştırılmasının amaçlandığı açıklandı.
Dün 15:47 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Dün 15:49 TSİ )
Tekstil atıkları değerlendirilecek
Kartepe Belediyesi başlattığı proje ile tekstil atıkları geri dönüşüme kazandırıyor.
Dün 15:47 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz