Gulberg'e göre enflasyon iki ayın ardından tekrar yükselerek Kasım'a kadar yüzde 10-11 bandında kalacak. Gullberg'in notunda “Bu görünüm faizlerde ve Merkez Bankası'nın duruşunda herhangi bir değişikliğin olmasını imkansız kılıyor; PPK'nın çarşamba günü faizleri sabit tutmasını ve şahin duruşun değişmemesini bekliyoruz.” ifadesi yer aldı.
Dün 15:49 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Dün 15:50 TSİ )
Nomura, TCMB`den faiz değişikliği beklemiyor
Nomura gelişen piyasalar strateji birimi idari direktörü Henrik Gullberg, Türkiye'de enflasyonun gelecek iki ay yaklaşık yüzde 10 seviyesinde dalgalanmasını bekliyor.
Dün 15:49 TSİ - Ekonomi
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz