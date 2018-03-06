Nomura, TCMB`den faiz değişikliği beklemiyor

Gulberg'e göre enflasyon iki ayın ardından tekrar yükselerek Kasım'a kadar yüzde 10-11 bandında kalacak. Gullberg'in notunda “Bu görünüm faizlerde ve Merkez Bankası'nın duruşunda herhangi bir değişikliğin olmasını imkansız kılıyor; PPK'nın çarşamba günü faizleri sabit tutmasını ve şahin duruşun değişmemesini bekliyoruz.” ifadesi yer aldı.