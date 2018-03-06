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Dün 15:49 TSİ- Ekonomi ( G : Dün 15:50 TSİ )

Nomura, TCMB`den faiz değişikliği beklemiyor

Nomura gelişen piyasalar strateji birimi idari direktörü Henrik Gullberg, Türkiye'de enflasyonun gelecek iki ay yaklaşık yüzde 10 seviyesinde dalgalanmasını bekliyor.

Gulberg'e göre enflasyon iki ayın ardından tekrar yükselerek Kasım'a kadar yüzde 10-11 bandında kalacak. Gullberg'in notunda “Bu görünüm faizlerde ve Merkez Bankası'nın duruşunda herhangi bir değişikliğin olmasını imkansız kılıyor; PPK'nın çarşamba günü faizleri sabit tutmasını ve şahin duruşun değişmemesini bekliyoruz.” ifadesi yer aldı.

Dün 15:49 TSİ - Ekonomi

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