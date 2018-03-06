İthalata gözetim uygulaması geliyor

Buna göre, plastik mamullerden ‘vinilklorür polimerlerden olanlar’ ve ‘yüksek basınçla tabaka tabaka tertiplenmiş, bir veya iki yüzü dekore edilmiş olanlar’a yönelik birim gümrük kıymeti kilogram başına 2,5 dolar olarak uygulanacak. Söz konusu eşyalar Ekonomi Bakanlığınca düzenlenecek "Gözetim Belgesi" ile ithal edilebilecek.