Buna göre, plastik mamullerden ‘vinilklorür polimerlerden olanlar’ ve ‘yüksek basınçla tabaka tabaka tertiplenmiş, bir veya iki yüzü dekore edilmiş olanlar’a yönelik birim gümrük kıymeti kilogram başına 2,5 dolar olarak uygulanacak. Söz konusu eşyalar Ekonomi Bakanlığınca düzenlenecek "Gözetim Belgesi" ile ithal edilebilecek.
Dün 15:50 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Dün 15:51 TSİ )
İthalata gözetim uygulaması geliyor
Ekonomi Bakanlığı’nın İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Dün 15:50 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz