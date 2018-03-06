Konu hakkındaki açıklamada, ikinci el araç veya taşınmaz ticareti yapanların, mükellef olmayanlardan aldıkları ve vasfında önemli bir değişiklik yapmadan sattıkları araç veya taşınmazların tesliminde KDV matrahının, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak belirlendiğini bildirdi.
Dün 15:50 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Dün 15:51 TSİ )
İkinci el araçta haksız KDV sorunu çözülüyor
TBMM’ye sevk edilen Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nda değişiklik tasarısı kapsamında 2. el araç ticaretinde “haksız KDV” uygulamasına son veren düzenleme, sektörde memnuniyet yaratırken bazı hususlara dikkat çekildi.
Dün 15:50 TSİ - Ekonomi
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