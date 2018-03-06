İkinci el araçta haksız KDV sorunu çözülüyor

Konu hakkındaki açıklamada, ikinci el araç veya taşınmaz ticareti yapanların, mükellef olmayanlardan aldıkları ve vasfında önemli bir değişiklik yapmadan sattıkları araç veya taşınmazların tesliminde KDV matrahının, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak belirlendiğini bildirdi.