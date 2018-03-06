Aybars delikanlı oldu

Karamürsel Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ayhan Altuncu ve Beste Altuncuçiftinin biricik oğulları Aybars Altuncusünnet olarak delikanlılığa adım attı. Karamürsel Altınkemer Kültür Merkezinde düzenlenen sünnete Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz, İlçe Emniyet Müdürlüğü komiserleri, daire amirleri, mesai arkadaşları ve Karamürselliler katıldı.

KONUKLAR EĞLENDİ

Karamürsel’in tanınmış sanatçılarından Berkant Kıymaz ve Murat Teştek’in çalıp seslendirdiği parçalarla konuklar doyasıya eğlendi. Sünnet saatlere kadar devam etti.