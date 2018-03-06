Kudüs’e Mektup Yarışması için başvurular sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, lise öğrencileri arasında açtığı Kudüs’e Mektup Yarışması kapsamında oluşturulan okuma grupları çalışmalarını tamamladı. Yarışmada ilk üçe giren gençler Büyükşehir Belediyesi tarafından Kudüs veya Balkan ülkeleri seyahati ile ödüllendirilecek. Ayrıca dereceye girenlere nakdi ücret verilecek.

ÖĞRETMENLERE MAİL YOLLANACAK

Yarışmanın başvuruları 1-11 Mart tarihleri arasında yapılacak. Başvurular, öğrencilerin kendi okullarındaki grup rehber öğretmen aracılığıyla Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi adresinden yapılacak. Her bir başvuru kaydı tamamlandığında Büyükşehir Belediyesi tarafından başvuru yapan rehber öğretmene mail yollanacak. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra başvuru süresi içiresinde yazılan mektup rehber öğretmenler tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilecek.