Brisa eleman alacak!

Bridgestone ve Lassa markaları ile Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, Alikahya, İzmit adresinde kurulu fabrikası için, üretim bölümlerinde geçici olarak görev almak üzere genç ve dinamik üretim işçileri arıyor.Adaylardan “Meslek Yüksek Okulu, Teknik Lise veya Endüstri Meslek Lisesi mezunu olma” ve “İzmit tesislerine yakın olan servis güzergâhlarında ikamet etme” ön niteliklerini taşımaları bekleniyor.

BAŞVURULAR BU ADRESLERE

Bu ön nitelikleri karşılayan ve test ile mülakatlarda başarılı olan adaylar, Brisa İzmit fabrikasında, belirlenen dönemlerde görev alacak.Aranan ön nitelikleri eksiksiz taşıyan adayların,http://www.brisa.com.tradresinden “insan kaynakları” bölümündeki “geçici işçi” ilanına veyahttps://www.sabanci.com/tradresindeki “geçici işçi” ilanına TC Kimlik numaralarını belirterek başvurmaları gerekiyor.