Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Dün 16:23 TSİ- Ekonomi ( G : Dün 16:28 TSİ )

Telefon ve internet kullanan herkes ilgilendiriyor! e-Devlet'ten alacağınız çıkabilir

E Devlet sistemi üzerinden artık Telefon, internet ve TV abonelikleri ile ilgili geçmiş yıllara ait borçlarınızı ve alacaklarınızı görüntüleyebilirsiniz. İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

E-devlet sistemi her geçen gün hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor... Sisteme giriş yaptığınız zaman Telefon, internet ve TV abonelikleri ile ilgili geçmiş yıllara ait borcun yanı sıra yapılan fazla ve hatalı ödemelerden kaynaklı ortaya çıkan alacaklar da artık sistem üzerinden görülebiliyor. Geçmiş yıllara ait aboneliklerinizden alacak çıkması halinde ise vereceğiniz hesap numarasına 15 gün içinde söz konusu ödeme gerçekleştirilebiliyor. Son zamanlarda soy ağacı, sefer görev emri, miras sorgulama gibi işlemlerle gündeme gelerek yaşanan yoğunluktan ötürü erişim sıkıntısı yaşanan e-devlet üzerinden milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren bir sorgulamanın daha yapıldığı ortaya çıktı.

3 yıldır uygulamada

Yenişafak gazetesinde yer alan habere göre, "Borç ve Alacak Bilgilerinin Sorgulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında 22/09/2014 tarihli ve 2014/DK-THD/466 sayılı Kurul Kararı gereği abone sayısı 200 binin üzerindeki işletmecilere ait borç ve alacak bilgileri e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. 3 yıldan fazladır uygulamada olan düzenleme ile mobil ve sabit hat telefonlar ile internet ve Kablolu TV gibi uydu sağlayıcılarına yapılan aboneliklerle ilgili geçmiş döneme ait borç sorgusunun yanı sıra ortaya çıkan alacaklar da görülebiliyor. Telefon, internet ve uydu aboneliklerinde fazladan yapılan ödemeler, hatalı faturalar, cihaz bedelleri gibi çeşitli nedenlerle tüketiciler bilmeden aldıkları hizmetlerden ötürü her ay düzenli ödeme yaptıkları işletmeciler karşısında alacaklı konumuna geçiyor.

"İade al" butonu

Tüketiciler e-Devlet üzerinden ‘Mobil/Sabit/İnternet/Kablo Tv/Uydu İşletmecilerinden Borç/Alacak Sorgulama ve Ödeme/iade işlemleri’ başlığı ile yapılan sorgulamada tarafına iade işlemi olup olmadığını görebiliyor.Yapılan sorgulamada alacak çıkması halinde tüketiciler sorgulama ekranın sağında bulunan ‘İade al’ butonuna tıklayarak ilgili kurum ile iadenin yapılacağı hesap numarasını paylaşması gerekiyor. İade işlemleri kurumlara göre değişirken bu süre 3 ile 15 iş gününü bulabiliyor. Bazı işletmeciler iade işlemi ile ilgili bilgilendirme mesajı da gönderiyor.

Dün 16:23 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Hükümetten 80 milyona müjde! mask
Hükümetten 80 milyona müjde!
Sepaş'tan elektrik faturalarıyla ilgili açıklama mask
Sepaş'tan elektrik faturalarıyla ilgili açıklama
Enflasyon rakamları belli oldu mask
Enflasyon rakamları belli oldu
Dr. Mehmet Yılmaz: Türkiye'nin en kaliteli suyu Kocaeli'de mask
Dr. Mehmet Yılmaz: Türkiye'nin en kaliteli suyu Kocaeli'de
3 projenin yıllık zararı 1 milyar 986 milyon TL mask
3 projenin yıllık zararı 1 milyar 986 milyon TL
Ali Sağlık: Su ihtiyacımızın % 82’si Yuvacık’tan karşılanıyor mask
Ali Sağlık: Su ihtiyacımızın % 82’si Yuvacık’tan karşılanıyor
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Meteoroloji uyardı! Fena bastıracak mask
Meteoroloji uyardı! Fena bastıracak
Kalbine sıkarak intihar etti! mask
Kalbine sıkarak intihar etti!
Hükümetten 80 milyona müjde! mask
Hükümetten 80 milyona müjde!
Kendini tavana zincirle astı! mask
Kendini tavana zincirle astı!
Muharrem İnce, Uzuner'in düğününe katıldı mask
Muharrem İnce, Uzuner'in düğününe katıldı
Asayiş uygulamasında bir ilk mask
Asayiş uygulamasında bir ilk

GALERİ

Kapıları kırarak içeri giren hırsızlar kameralara yakalandı mask
Kapıları kırarak içeri giren hırsızlar kameralara yakalandı
Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi mask
Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi
5 katlı bina boşaltıldı! mask
5 katlı bina boşaltıldı!
Oyun oynarken 4 metreden düşen Taha 7 yıldır yatağa bağlı yaşıyor mask
Oyun oynarken 4 metreden düşen Taha 7 yıldır yatağa bağlı yaşıyor
Köpeği otomobile bağlayıp kilometrelerce koşturdular mask
Köpeği otomobile bağlayıp kilometrelerce koşturdular
Kocaeli’de çatı katı yangını mask
Kocaeli’de çatı katı yangını
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR