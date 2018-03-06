Doğan: Hem de çatır çatır satarlar!

İzmit Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı İzmit Belediyesi Belsa Binası 9'uncu katta bulunan Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın başkanlığında yapılan toplantıda 18 madde görüşülüp onaya sunuldu. Meclis toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Nevzat Doğan, “Şehrimizin duayenlerinden Kocaelispor’un kurucusu değerli büyüğümüz Nasuh Kayalı abimizi kaybettik. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Milletimizin bekası için şehit düşen askerlerimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz. Onlara layık olmaya çalışıyoruz” dedi.

AKARYAKIT İSTASYONUNUN SATIŞI

Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan akaryakıt tesisin satışını içeren maddeye CHP muhalefet şerhi koydu. Maddeye ilişkin söz alan CHP’li meclis üyesi Birol Sağlam konuşmasında, “Bu yatırım amacına ulaştı mı? Yatırım amacına ulaşmadıysa yerine neden sosyal bir projeyle istihdam yaratılmıyor? 2015-2017 yılları arasında bir akaryakıt tüketiminde azalma var mı? Burada mevcut personelin akıbeti ne olacaktır? MİA konusuna ilişkin olarak da belediyemiz sessiz kaldı. Büyük yatırım diye duyurulan akaryakıt istasyonu yatırımından elimizi çekiyoruz. Gelin bu yanlış satış politikasından vazgeçelim. O arsayı satmak yerine bence sosyal proje yapılabilir. Bu gerekçelerle belediye başkanına satış yetkisi verilmesini reddediyor ve maddeye muhalefet şerhi koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

HEM DE ÇATIR ÇATIR SATARLAR

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Doğan, “Belediyeler ihtiyaç duyulan alanlarda halka hizmet veren kuruluşlardır. Bütçemizin üzerine yeni bütçeler ekleyerek hizmet düzeyini arttırmak belediyelerin görevleri arasındadır. Belediyeler bu işlerde her zaman kamu menfaatini birinci planda tutarlar. Bunun için yeri gelir arsayı satar, yeri gelir alırlar. Hem de çatır çatır satarlar, çatır çatır alırlar. Kurum bu işten karlı çıkıyor mu buna bakılır. Bizim yaptığımız işler bu şekildedir. Benzin istasyonu kuracağımız da ısrarla karşı çıkılmıştı. Orada akaryakıt istasyonu ihtiyacı vardı. Şu anda kar eden bir kuruluş orası. Bu istasyon bir değer oldu” dedi. Madde oy çokluğuyla kabul edildi.

CEDİT MAHALLESİ'NDEKİ RİSKLİ ALAN

Toplantıda Cedit Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2015/7858 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 10/07/2015 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında “Riskli Alan” ilan edilen 12.6 hektarlık alanda gerçekleştirilecek planlama, projelendirme ve uygulamalarla ilgili çalışmaların yürütülmesi için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi teklifi görüşülüp onaya sunuldu.

BEN YAPTIM OLDU MANTIĞI

Maddeye muhalefet şerhi veren CHP grubu adına açıklamalarda bulunan grup başkanvekili Veli Beyaztaş, “Cedit mahallesinde yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesinde belediyemiz baştan itibaren "ben yaptım oldu mantığı” ile hareket etmiş ve gelinen son nokta da bu iş de başarısız olunacağı net bir şekilde ortaya koymuştur. Proje, bu tarih itibariyle belediyemizin baştan planlamış olduğu sürecin birçok aşaması tamamlanmış ve söz konusu yerde uygulama aşamasına gelinmiş olması gerekirken, söz konusu planlamada sekteye uğradığı açıkça görülmektedir. Bölge İzmit’in en değerli konumuna sahip yelerden biridir. Bölge ilçemizin merkezi konumunda olması dolayısıyla herhangi bir yeniliğin değerinin ne kadar yüksek olacağı bir gerçektir. Önceliğimiz bölgede yaşayan halkın mağdur edilmeden yaşanabilecek eşitsizlik ve adaletsizliğin önüne geçmektir” dedi.

PROJEDE SÜREKLİ FARKLILIKLAR OLUYOR

Beyaztaş, “Bu ilkeler doğrultusunda bu projenin doğru ilerleyebilmesi ve daha katılımcı olması için bilimsel bir yaklaşımla gerek kentimizde bulunan meslek odalarından gerek Kocaeli Üniversitesinden gerekse kentimizin diğer dinamik yapılarını projenin içine dahil ederek yetki ve sorumluluğu paylaşmak gerekir. Böylesi yetkilerin tek başına kullanılmak istenmesi projenin akıbeti açısından da sıkıntılar doğuracağı gerçeğini göz ardı etmemek gerekir. Kentsel dönüşüm sürecinin şeffaf bir şekilde yönetilmediği de ortadadır. Projede sürekli farklılıklara gidilmekte ve gerçekleşmesinin ne kadar güç olacağı ortaya konmuştur. Cedit mahallesinde yaşayan muhataplarla yapılacak anlaşmaları koordine edeceği söylenen uzlaşma komisyonunda belediyenin karar organı olan belediye Meclisi adına meclis üyelerinin olmamasına rağmen bu süreci gerçekleştirmek için yetki noktasında tarafımızdan yetki verilmesi istenmektedir. Bizzat içinde olamadığımız böylesi bir konuda olumlu oy kullanmamızda beklenilmemelidir. Bu nedenlerle ilgili maddeye karşı oy kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

SİZ BUNA KARŞI MISINIZ?

Beyaztaş’ın ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Kentsel dönüşüm yapmayalım mı buraya? Siz buna karşı mısınız? Yetki vermiyorsunuz. Bu proje bakanlığın bir projesidir. Burası 2006’da birinci derecede riskli alan ilan edildi. İvedilikle müdahale edilmesi gereken bir yer. Bizler bunun üzerine belediye olarak bu konuda sosyal sıkıntıları gidermek için çalışma yaptık. Oradaki insanlarımıza mezar olabilecek bir yer. Bu proje bakanlar kurulu kararıyla 2 yıl 3 ay önce riskli alan ilan edilerek bize geçici yetki verildi” şeklinde konuştu.

DÖNÜŞÜM MUHTEŞEM OLACAK

Doğan, “Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen yetkiyle yapıyoruz. Her işi Ankara’nın onayıyla yapıyoruz. Şu anda kişilerle görüşme safhasına gelindi. Bu çok önemli bir safhadır. İnsanımızın daha güzel, daha güvenli konutlarla yaşamasını istiyoruz. Ceditte ne kadar Ceditli kalırsa ben o kadar mutlu olurum. Bu proje şehrin bir kazancıdır. Emsali burada düşürüyoruz. Emsal 2.2 olacak. Kentsel dönüşümde emsal azaltma belki de Türkiye’de bir ilktir. Burada Cedit’i yeniden oluşturuyoruz. Her başkanın gireceği bir risk de değil bu” diye konuştu. Başkan Doğan’ın ardından söz alan CHP’li Veli Beyaztaş, “Dönüşüm muhteşem olacak” dedi.

ENGELLİ YURTTAŞLARIN SORUNLARI

Çağdaş Belediyecilikte esas olan engelli yurttaşlarımızın, engelli hallerini hissettirmeden her yurttaş gibi eşit yaşam koşullarından soyutlanmadan, belediyelerin tüm hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla ‘Engel Olmak İçin Değil Destek Olmak İçin’ sloganıyla İzmit’te engelli yurttaşlarımızın bu hizmet alımlarında sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm yollarının hayata geçirilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.