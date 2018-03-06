Kocaeli’deki işçi ölümleri mecliste

Kocaeli’de yaşanan işçi ölümlerinin Şubat ayında zirveye çıkması ve sürekli olarak artmasının önüne geçilmesi gerektiğini dile getiren CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, önlem alınması ve mecliste bir an önce araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.

İŞÇİLERİN ALIN TERİ KOCAELİ’Yİ ZİRVEYE TAŞIYOR

İşçi ölümlerinin, yaralanmalarının ve meslek hastalıklarının araştırılması için meclise araştırma önergesi sunan Milletvekili Hürriyet Kocaeli’nin ülkeye katkısından da bahsederek, “Kocaeli yüzölçümü bakımından küçük, ancak katma değeri bakımından büyük bir ildir. Son 10 yıllık istatistikî verilere göre İlin Türkiye imalat sanayine sağladığı katkı yüzde 13’tür. Türkiye’nin en büyük 500 firmasının da 80’i Kocaeli’nde faaliyet göstermektedir. İlk 1000 büyük işletme içerisinde ise 131 Kocaeli firması yer almaktadır. Türkiye’nin büyük işletmelerinin yüzde 13’ünü Kocaeli firmalarının oluşturması, İlimizin imalat sanayi ve vergi oranlarıyla da örtüşmektedir. Doğal bir liman olan İzmit Körfezi’nde 35 liman ve iskele bulunmaktadır. İlde 13 adet organize sanayi bölgesi, 3 adet teknopark ve 2 adet serbest bölge bulunmaktadır. 2017 yılında 66 milyar 945 milyon dolarlık ihracat ve ithalat ile Türkiye dış ticaret hacminin %17’sini tek başına gerçekleştiren bir ildir” dedi.

İŞÇİ ÖLÜMLERİ HAD SAFHADA

Kocaeli’nin Türkiye’nin sanayi kenti olmasında işçilerin emeği ve alın terinin önemi olduğunu belirterek açıklamasına devam eden Hürriyet, “Üretimde daha fazla kâr hırsı, güvencesiz çalışma, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin ekstra maliyet görülmesi sonucu, kaza, fıtrat, kader denilerek iş cinayetlerinde 2013-2016 yılları arasında en az 241 işçi hayatını kaybetti. 2016 yılında bu anlamdaki istatistikte 2’nci sırayı almıştır. 2017 yılında Kocaeli’de 67 işçi yaşamını yitirirken, 2018’in sadece Şubat ayında 10 işçi ölümü gerçekleşmiştir. Şubat ayındaki bu istatistik Türkiye’de 1’inci sırayı almıştır. Öte yandan tespiti daha zor olan meslek hastalıkları buz dağının görünmez kısmı olduğu için sayıları netlik kazanamamaktadır. Türkiye’nin bel kemiği olan, Türkiye ekonomisine can veren Kocaeli’de yaşanan işçi ölümleri, yaralanmalarının ve meslek hastalıklarının nedenlerinin soruşturulması, önlem alınmasının insan hakları açısından önem arz ettiğinden ötürü meclis araştırma komisyonunun kurulmasını arz ediyoruz” açıklamasında bulundu.