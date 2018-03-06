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Dün 17:40 TSİ- Siyaset ( G : Dün 17:53 TSİ )

MHP ile İYİ Parti arasında “PKK” polemiği!

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Devlet Bahçeli’ye kızıp, Meral’e destek verenlerin… Devlete kızıp, dağa çıkan PKK’lıdan hiçbir farkı yoktur”  paylaşımı MHP ile İYİ Parti karşı karşıya getirdi...

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Devlet Bahçeli’ye kızıp, Meral’e destek verenlerin… Devlete kızıp, dağa çıkan PKK’lıdan hiçbir farkı yoktur” paylaşımı MHP ile İYİ Parti karşı karşıya getirdi…

MHP İL BAŞKANI AYDIN ÜNLÜ:

Hoşunuza gitmedi diye özüm mü dileyeceğiz?

“Şimdi sosyal medyada paylaştığımız bir gönderi var. Sonra ne olmuş, sözüm ona ortalık karışmış. Paralı askerler, klavye kabadayıları görevlerini yapmışlar. Ne olacak şimdi? Sizin hoşunuza gitmedi diye özür mü dileyeceğiz? Vaz mı geçeceğiz doğruları söylemekten?” Ünlü'nün konuşmasını devamı için BURAYA tıklayınız.

İYİ PARTİ İL BAŞKANI SERDAR KAMAN:

Ünlü’ye hakaret davası açacağız

“Bundan birkaç ay öncesine kadar kol kola yürüdükleri ülkücü arkadaşlarını ittifak nedeniyle dışlamışlar ve PKK’lı ilan etmişlerdir. Bu çok üzücü bir durumdur. Ünlü’nün yaptığı hakarete sessiz kalmayacağız ve kendisi hakkında hakaret davası açacağız” Kaman'ın konuşmasının devamı için BURAYA tıklayınız.

Dün 17:40 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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