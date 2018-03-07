Genç anne, hayatına son verdi!

Olay akşam saatlerinde, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 614 Sokak'ta Uğuz ailesine ait evde meydana geldi. Hülya Uğuz evde kimseninolmadığı sırada başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyan apartman sakinleri polise haber verdi. Olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. Polisle birlikte eve giren 112 Acil ekibi, Hülya Uğuz'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hülya Uğuz'un cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.