Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:02 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 09:51 TSİ )

Yağmur kazayı da beraberinde getirdi!

İzmit'te yağan yağmurla kayganlaşan yolda 4 araç birbirine girerken, sürücüler kazada yaralanmadan kurtuldu.

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-130 Karayolu Seymen Battı Çıktı mevkiinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre Harun A. idaresindeki 41 FL 8728 plakalı tır, yavaşlamak isterken yağan yağmurla yolun kayganlaşması sebebiyle kontrolden çıktı. Kayarak ilerleyen tır, önünde ilerleyen Erkan K. kontrolündeki 41 H 9178 plakalı otomobile çarptı. Tırın çarpması ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Tayfun K. idaresindeki 41 F 1567 otomobile, Tayfun K. idaresindeki otomobil de kontrolden çıkarak Muzaffer A. kontrolündeki 41 GR 075 plakalı hafif ticari araca çarptı. Araçlardaki şahıslar kazadan yara almadan kurtuldular.

TRAFİK DURDU

Olayı gören diğer sürücüler tarafından hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaza sırasında araçlarda bulunan vatandaşların sağlık kontrolleri yapıldı. Daha sonra olay yerine intikal eden itfaiye ve polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Kaza sebebiyle trafiğe kapatılan yol araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrardan açıldı.

Bugün 09:02 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kendini tavana zincirle astı! mask
Kendini tavana zincirle astı!
Kız kardeşlerini kaçıran şahsı balta ile komaya sokan 4 kişi gözaltına alındı mask
Kız kardeşlerini kaçıran şahsı balta ile komaya sokan 4 kişi gözaltına alındı
Kaldırımda baygın haldeki gencin elinde uyuşturucu bulundu mask
Kaldırımda baygın haldeki gencin elinde uyuşturucu bulundu
İzmit'te heyelan! mask
İzmit'te heyelan!
Garaj duvarına çarpan sürücü yaralandı mask
Garaj duvarına çarpan sürücü yaralandı
Engelli fabrika çalışanı kalbine yenildi mask
Engelli fabrika çalışanı kalbine yenildi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Meteoroloji uyardı! Fena bastıracak mask
Meteoroloji uyardı! Fena bastıracak
Kalbine sıkarak intihar etti! mask
Kalbine sıkarak intihar etti!
Hükümetten 80 milyona müjde! mask
Hükümetten 80 milyona müjde!
Kendini tavana zincirle astı! mask
Kendini tavana zincirle astı!
Muharrem İnce, Uzuner'in düğününe katıldı mask
Muharrem İnce, Uzuner'in düğününe katıldı
"Su" yalanını dikkate almayın! Güvenle içebilirsiniz... mask
"Su" yalanını dikkate almayın! Güvenle içebilirsiniz...

GALERİ

Beşsekiz Ortaokulları’ndan gazetemize anlamlı ziyaret mask
Beşsekiz Ortaokulları’ndan gazetemize anlamlı ziyaret
Kocaeli Kadınları, şehitler için Perşembe Pazarı alanında buluştu mask
Kocaeli Kadınları, şehitler için Perşembe Pazarı alanında buluştu
Topuklu kramponların hedefi İsrail’de Dünya şampiyonluğu mask
Topuklu kramponların hedefi İsrail’de Dünya şampiyonluğu
İntihar anı böyle görüntülendi! mask
İntihar anı böyle görüntülendi!
Kapıları kırarak içeri giren hırsızlar kameralara yakalandı mask
Kapıları kırarak içeri giren hırsızlar kameralara yakalandı
Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi mask
Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR