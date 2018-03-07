Sokaklarda başıboş bir şekilde dolaşan atlar çevreyi ve trafiği olumsuz yönde etkiliyor. Parklara zarar veren atlar, çöp konteynerlerini de dağıtarak çevre kirliliğine sebep oluyor. Atlar trafikte sürücülere zaman zaman zor anlar yaşatırken, güvenli bir şekilde trafik akışını engelliyor. Bu yöndeki şikayetleri değerlendirdiklerini ifade eden Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gebze genelinde çalışmaların sürdüğü bilgisini verdi. Ayrıca barınağa getirilen atların sahiplerinin müracaatları doğrultusunda belediye emir ve yasaklarının 45. maddesi uyarınca cezai işlem uygulanarak atların sahiplerine teslim edileceği açıklandı.
Bugün 09:12 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:07 TSİ )
Gebze'de atlar toplatılıyor!
Gebze sokaklarında başıboş bir şekilde dolaşan atlarla ilgili şikayetleri değerlendiren Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, başıboş bırakılan atları toplayarak hayvan barınağına götürdü.
Bugün 09:12 TSİ - Gündem
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