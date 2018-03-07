Gebze'de atlar toplatılıyor!

Sokaklarda başıboş bir şekilde dolaşan atlar çevreyi ve trafiği olumsuz yönde etkiliyor. Parklara zarar veren atlar, çöp konteynerlerini de dağıtarak çevre kirliliğine sebep oluyor. Atlar trafikte sürücülere zaman zaman zor anlar yaşatırken, güvenli bir şekilde trafik akışını engelliyor. Bu yöndeki şikayetleri değerlendirdiklerini ifade eden Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gebze genelinde çalışmaların sürdüğü bilgisini verdi. Ayrıca barınağa getirilen atların sahiplerinin müracaatları doğrultusunda belediye emir ve yasaklarının 45. maddesi uyarınca cezai işlem uygulanarak atların sahiplerine teslim edileceği açıklandı.