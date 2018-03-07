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Bilgi Köprüsü’nden 8 Mart için anlamlı bağış

İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak No:39 adresinde bulunan Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın sığınma evlerine bağış yapıp, günün anlamına dikkat çeken mesajlar verdi.

İlimizde ilk Montessori eğitim sistemini uygulayan Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Okul yönetimi, Uğur Böcekleri, Toddler, Minik Tırtıllar, Kelebekler, İpek Böcekleri, Kozalar, Gökkuşağı ve Güneş sınıflarında eğitim gören 2-6 yaş arası 113 öğrencisinin anneleri adına kadın sığınma evlerine bağış yaptı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne dikkat çekmek isteyen minik öğrenciler ayrıca okulun spor salonunda üzerinde “Hayata renk katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun”, “Büyük başarılar kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur” ve Atatürk’ün “Dünyada herşey kadının eseridir” sözünün yazılı olduğu pankart ve dövizlerle mesaj verdi. Bağış yapılan kadın sığınma evleri de, her öğrenciye anneleri adına düzenlenmiş birer sertifika hediye etti. Okulda, 8 Mart köşesi de oluşturuldu. Kelebek şekilleriyle yazılan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yazısı ve el işi kağıtlarıyla renklendirilen köşe önünde öğrenciler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bağış kampanyasının önümüzdeki yıllarda da devam edeceği kaydedildi.

Bugün 09:18 TSİ - Eğitim

Muhabir Selin Becer

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