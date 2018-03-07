Eski komiser ve TÜBİTAK çalışanına hapis cezası!

Kocaeli5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan, daha önce meslekten ihraç edilen TÜBİTAK uzman yardımcısı Akif Özbayile avukatı Derya Keskin katıldı. Son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini, FETÖ üyesi olmadığını ve ByLock kullanmadığını ileri sürerek, "Polise giderek teslim oldum. Suçsuzum. 10 aydır tutukluyum. Cezamı fazlasıyla çektim. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." diye konuştu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını, tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini istedi.Sanık avukatı Keskin ise savcının mütalaasına katılmadıklarını, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Suçun unsurları oluşmamıştır. Deliller toplanmış ve müvekkilimin kaçma şüphesi yoktur. Tahliyesini ve beraatini talep ediyoruz." dedi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdığısanığın, tutuklu kaldığı süre ve ceza miktarını göz önüne alarak, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Eski komiser yardımcısınahapis cezası

Kocaeli4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki diğer duruşmada, meslekten ihraç edilen eskikomiser yardımcısı tutuksuz sanık Mücahit Şahin ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada ByLock kullandığı iddiasıyla, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan Şahin savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını ve tahliyesini istedi. Cumhuriyet savcısı, daha önceki mütalaasını tekrarladığını belirterek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesini istedi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.