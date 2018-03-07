Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:24 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 10:06 TSİ )

Eski komiser ve TÜBİTAK çalışanına hapis cezası!

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları suçlamasıyla haklarında ayrı ayrı dava açılan eski komiser yardımcısı ve eski TÜBİTAK çalışanına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kocaeli5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan, daha önce meslekten ihraç edilen TÜBİTAK uzman yardımcısı Akif Özbayile avukatı Derya Keskin katıldı. Son sözü sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini, FETÖ üyesi olmadığını ve ByLock kullanmadığını ileri sürerek, "Polise giderek teslim oldum. Suçsuzum. 10 aydır tutukluyum. Cezamı fazlasıyla çektim. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." diye konuştu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını, tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini istedi.Sanık avukatı Keskin ise savcının mütalaasına katılmadıklarını, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Suçun unsurları oluşmamıştır. Deliller toplanmış ve müvekkilimin kaçma şüphesi yoktur. Tahliyesini ve beraatini talep ediyoruz." dedi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdığısanığın, tutuklu kaldığı süre ve ceza miktarını göz önüne alarak, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Eski komiser yardımcısınahapis cezası

Kocaeli4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki diğer duruşmada, meslekten ihraç edilen eskikomiser yardımcısı tutuksuz sanık Mücahit Şahin ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada ByLock kullandığı iddiasıyla, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan Şahin savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını ve tahliyesini istedi. Cumhuriyet savcısı, daha önceki mütalaasını tekrarladığını belirterek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesini istedi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Bugün 09:24 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kendini tavana zincirle astı! mask
Kendini tavana zincirle astı!
Kız kardeşlerini kaçıran şahsı balta ile komaya sokan 4 kişi gözaltına alındı mask
Kız kardeşlerini kaçıran şahsı balta ile komaya sokan 4 kişi gözaltına alındı
Kaldırımda baygın haldeki gencin elinde uyuşturucu bulundu mask
Kaldırımda baygın haldeki gencin elinde uyuşturucu bulundu
İzmit'te heyelan! mask
İzmit'te heyelan!
Garaj duvarına çarpan sürücü yaralandı mask
Garaj duvarına çarpan sürücü yaralandı
Engelli fabrika çalışanı kalbine yenildi mask
Engelli fabrika çalışanı kalbine yenildi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Meteoroloji uyardı! Fena bastıracak mask
Meteoroloji uyardı! Fena bastıracak
Kalbine sıkarak intihar etti! mask
Kalbine sıkarak intihar etti!
Hükümetten 80 milyona müjde! mask
Hükümetten 80 milyona müjde!
Kendini tavana zincirle astı! mask
Kendini tavana zincirle astı!
Muharrem İnce, Uzuner'in düğününe katıldı mask
Muharrem İnce, Uzuner'in düğününe katıldı
"Su" yalanını dikkate almayın! Güvenle içebilirsiniz... mask
"Su" yalanını dikkate almayın! Güvenle içebilirsiniz...

GALERİ

Beşsekiz Ortaokulları’ndan gazetemize anlamlı ziyaret mask
Beşsekiz Ortaokulları’ndan gazetemize anlamlı ziyaret
Kocaeli Kadınları, şehitler için Perşembe Pazarı alanında buluştu mask
Kocaeli Kadınları, şehitler için Perşembe Pazarı alanında buluştu
Topuklu kramponların hedefi İsrail’de Dünya şampiyonluğu mask
Topuklu kramponların hedefi İsrail’de Dünya şampiyonluğu
İntihar anı böyle görüntülendi! mask
İntihar anı böyle görüntülendi!
Kapıları kırarak içeri giren hırsızlar kameralara yakalandı mask
Kapıları kırarak içeri giren hırsızlar kameralara yakalandı
Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi mask
Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR