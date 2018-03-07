Ölüm yolunu TBMM'ye taşıdı

Son üç yılda toplam 448 kazanın meydana geldiğine dikkat çeken Akar, 2015 yılında 83 olan yaralanmalı kaza sayısının 2017 yılında 106 olduğunu yine 2015 yılında 3 olan ölümlü kaza sayısının 2017 yılında 7 olduğunu söyledi. Ölüm yolu olarak adı anılan Kandıra- İzmit double yol çalışmasına değinen CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, yolun temelinin Kasım 2016 atıldığını belirterek AKP tarafından yapılan açıklamalara atıf yaptı. Akar, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın temel atımında yolun hizmete açılışına ilişkin 2018 yılının söylendiğini ancak ortada doğru düzgün bir çalışma olmadığını söyledi.

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Akar, Kocaeli’de meydana gelen trafik kazalarının önemli bir oranının Kandıra-İzmit yolunda olduğunu ve yapılacak olan duble yolun önemli ve gerekli bir yatırım olduğuna dikkat çekerek, verilen sözlerin tutulmasını ve yolun biran önce hizmete açılması gerektiğini belirtti. AKP tarafından Kocaeli’de yapılan projelere ilişkin sürekli tarihlerin verildiğini ancak bu tarihlerin sözden ileri gitmediğinin altını çizen Akar, en azından bu yoldaki çalışmaların hızlandırılmasının yaşanan can kayıplarını önleyebileceğini söyledi.