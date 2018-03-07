Kartepeli İlknur, Hintli bir çocuğun hayatını kurtardı

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; yaklaşık 3 yıl önce Özgenç’in çalıştığı banka şubesine gelen Kızılay ekibi, bağış topladı. İlaç kullandığı için kan bağışı yapamayan Özgenç’e isterse ilik bağışlayabileceği söylendi. Özgenç, ilik bağışında bulundu ve 1.5 yıl sonra Kızılay’dan bir telefon geldi. Arayan kişi Özgenç’e, “Hindistan’daki bir çocuğun hayatını kurtarmak ister misiniz?” diye sordu. Eşleşmenin 15 Temmuz darbe girişimine denk geldiğini söyleyen İlknur Özgenç, “20-21 Temmuz’da işlemler için Adana’ya gitmem gerekiyordu ama çok tereddütlüydüm, numaramı Kızılay’dan ele geçirdiklerini düşündüm. Beni arayanları tek tek araştırdıktan sonra ikna oldum. 3.5 ayda işlemler tamamlandı. 5-6 saatlik bir işlem sonrasında akşam uçağa binip evime döndüm. İliğim Alman bir kuryetarafından Hindistan’a ulaştırıldı” dedi.

‘HUYUMU, SUYUMU KAPACAKMIŞ’

Yabancı bir kişiye ilik bağışına herkesin önyargıyla yaklaştığını belirten Özgenç, “Elin gâvuruna neden ilik bağışlıyorsun?’ dediler. Ben milliyetçilik yapmam. Dili, dini fark etmez. Hepimizi Allah yarattı. Ailem ve arkadaşlarım endişelenip ‘Sakat kalırsın’ dediler. Eğer korkup vazgeçseydim o çocuk ölecekti. Ben de dedemi kanserden kaybettim” diye konuştu. 2 yaşında olan çocuğu görmek isteyen Özgenç, “İlik verdiğim çocuk benim huyumu suyumu kapacakmış. Kemoterapide hücreleri öldüğü için benim hücrelerim etkili olacakmış. Ben hep gülümsedim, o da gülsün. Doktorlar ‘Hindistan’da bir kızın var’ dediklerinde oğlum çok kıskandı. ‘Anneme ben benziyorum, ikimizin de gamzesi var, gözlerimiz aynı renk’ diye konuşmaya başladı” dedi.Kaynak: Habertürk