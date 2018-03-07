Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:59 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:50 TSİ )

Kartepeli İlknur, Hintli bir çocuğun hayatını kurtardı

Kocaeli Kartepe’de yaşayan 28 yaşındaki, bir çocuk annesi İlknur Özgenç, yurt dışına bağış yaparak TÜRKÖK tarihinde bir ilke imza attı.

BÜYÜT

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; yaklaşık 3 yıl önce Özgenç’in çalıştığı banka şubesine gelen Kızılay ekibi, bağış topladı. İlaç kullandığı için kan bağışı yapamayan Özgenç’e isterse ilik bağışlayabileceği söylendi. Özgenç, ilik bağışında bulundu ve 1.5 yıl sonra Kızılay’dan bir telefon geldi. Arayan kişi Özgenç’e, “Hindistan’daki bir çocuğun hayatını kurtarmak ister misiniz?” diye sordu. Eşleşmenin 15 Temmuz darbe girişimine denk geldiğini söyleyen İlknur Özgenç, “20-21 Temmuz’da işlemler için Adana’ya gitmem gerekiyordu ama çok tereddütlüydüm, numaramı Kızılay’dan ele geçirdiklerini düşündüm. Beni arayanları tek tek araştırdıktan sonra ikna oldum. 3.5 ayda işlemler tamamlandı. 5-6 saatlik bir işlem sonrasında akşam uçağa binip evime döndüm. İliğim Alman bir kuryetarafından Hindistan’a ulaştırıldı” dedi.

‘HUYUMU, SUYUMU KAPACAKMIŞ’

Yabancı bir kişiye ilik bağışına herkesin önyargıyla yaklaştığını belirten Özgenç, “Elin gâvuruna neden ilik bağışlıyorsun?’ dediler. Ben milliyetçilik yapmam. Dili, dini fark etmez. Hepimizi Allah yarattı. Ailem ve arkadaşlarım endişelenip ‘Sakat kalırsın’ dediler. Eğer korkup vazgeçseydim o çocuk ölecekti. Ben de dedemi kanserden kaybettim” diye konuştu. 2 yaşında olan çocuğu görmek isteyen Özgenç, “İlik verdiğim çocuk benim huyumu suyumu kapacakmış. Kemoterapide hücreleri öldüğü için benim hücrelerim etkili olacakmış. Ben hep gülümsedim, o da gülsün. Doktorlar ‘Hindistan’da bir kızın var’ dediklerinde oğlum çok kıskandı. ‘Anneme ben benziyorum, ikimizin de gamzesi var, gözlerimiz aynı renk’ diye konuşmaya başladı” dedi.Kaynak: Habertürk

Bugün 09:59 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Mustafa Soysal'ın ölümü yasa boğdu mask
Mustafa Soysal'ın ölümü yasa boğdu
"Su" yalanını dikkate almayın! Güvenle içebilirsiniz... mask
"Su" yalanını dikkate almayın! Güvenle içebilirsiniz...
Kızlarını depremde kaybeden milletvekilinin mücadelesi mask
Kızlarını depremde kaybeden milletvekilinin mücadelesi
Yenilmez: Kim derdi ki Erhan Yenilmez İYİ Parti'ye geçecek mask
Yenilmez: Kim derdi ki Erhan Yenilmez İYİ Parti'ye geçecek
Atıklardan ve HES'ten 30 bin hanelik elektrik üretildi mask
Atıklardan ve HES'ten 30 bin hanelik elektrik üretildi
Körfez'de otobüsler Afrin için kalkacak mask
Körfez'de otobüsler Afrin için kalkacak
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Meteoroloji uyardı! Fena bastıracak mask
Meteoroloji uyardı! Fena bastıracak
Kalbine sıkarak intihar etti! mask
Kalbine sıkarak intihar etti!
Hükümetten 80 milyona müjde! mask
Hükümetten 80 milyona müjde!
Kendini tavana zincirle astı! mask
Kendini tavana zincirle astı!
Muharrem İnce, Uzuner'in düğününe katıldı mask
Muharrem İnce, Uzuner'in düğününe katıldı
"Su" yalanını dikkate almayın! Güvenle içebilirsiniz... mask
"Su" yalanını dikkate almayın! Güvenle içebilirsiniz...

GALERİ

Beşsekiz Ortaokulları’ndan gazetemize anlamlı ziyaret mask
Beşsekiz Ortaokulları’ndan gazetemize anlamlı ziyaret
Kocaeli Kadınları, şehitler için Perşembe Pazarı alanında buluştu mask
Kocaeli Kadınları, şehitler için Perşembe Pazarı alanında buluştu
Topuklu kramponların hedefi İsrail’de Dünya şampiyonluğu mask
Topuklu kramponların hedefi İsrail’de Dünya şampiyonluğu
İntihar anı böyle görüntülendi! mask
İntihar anı böyle görüntülendi!
Kapıları kırarak içeri giren hırsızlar kameralara yakalandı mask
Kapıları kırarak içeri giren hırsızlar kameralara yakalandı
Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi mask
Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR