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Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nde taşeronların sınav tarihi belli oldu

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü kadrosuna geçme başvuru kabul edilenler için sınav takvimi açıklandı. Buna göre,

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü kadrosuna geçme başvuru kabul edilenler için sınav takvimi açıklandı.

5 GRUP HALİNDE SINAV OLACAK

Buna göre sınavlar Genel Destek Hizmetleri(Temizlik, Evrak Taşıma, Çamaşır Toplama ve Yıkama ile insan Gücüne Dayalı Basit Taşıma Hizmeti)Veri Giriş hizmeti ve Hasta Karşılama Hizmetleri ,Silahsız özel Güvenlik Hizmetleri ,Klinik destek Hizmetlerive Teknik Hizmetler olmak üzere 5 grupta yapılacak.

SINAVLAR3 MART - 22 MART ARASI

Sürekli işci alımsınavları3 Mart 2018 - 22 Mart 2018tarihleri arasında, sınava itirazlar23 Mart - 26 Mart 2018İtirazların incelenmesi ve kesin liste27 Mart - 31 Mart 2018tarihleri arasında yayımlanacak. Hak sahibi olan ve kamuya geçişleri yapılacak olan işçilerin ise2 Nisan 2018tarihine kadar kamuya geçişlerinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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