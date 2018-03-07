Dilovası Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Cafer Avşar'ın akşam üzeri kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Evde aniden fenalaşarak kalp krizi geçiren Avşar, ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar tarafından acil müdahale edilen Avşar yoğun bakıma alındı. Avşar'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Olayın duyulmasının ardından Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, meclis üyeleri ve AKP Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ile yönetimi hastaneye giderek Cafer Avşar'ın ailesinden durumu hakkında bilgi aldılar.
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AKP'li meclis üyesi kalp krizi geçirdi!
Dilovası Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Cafer Avşar'ın akşam üzeri kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Bugün 10:36 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz