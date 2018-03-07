‘Satranç haramdır’ diyen yozlara inat! İşte satranç ordusu

Başkan Karaosmanoğlu’nun atılımıyla tam bir devrim yaşayan Kocaeli satrancında, yaklaşık 500 bine yakın satranç takımı okullara dağıtılırken, lisanslı öğrenci sayısı on binleri aştı… İşte bu fotoğraf bunun en güzel ispatı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Satranç Turnuvası’na katılan minikler, dev bir ordu gibiydi… Ve her biri ‘Satranç haramdır’ diyen yobazlara, Başkan Karaosmanoğlu ile birlikte karşı çıkıyordu…