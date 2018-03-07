Başkan Karaosmanoğlu’nun atılımıyla tam bir devrim yaşayan Kocaeli satrancında, yaklaşık 500 bine yakın satranç takımı okullara dağıtılırken, lisanslı öğrenci sayısı on binleri aştı… İşte bu fotoğraf bunun en güzel ispatı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Satranç Turnuvası’na katılan minikler, dev bir ordu gibiydi… Ve her biri ‘Satranç haramdır’ diyen yobazlara, Başkan Karaosmanoğlu ile birlikte karşı çıkıyordu…
Bugün 11:06 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:08 TSİ )
‘Satranç haramdır’ diyen yozlara inat! İşte satranç ordusu
Kentimizde yaklaşık 40 yıldır faaliyette bulunan satranç, özellikle son 10 yılda büyük ivme kazandı.
Bugün 11:06 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz