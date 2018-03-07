Darıca’dan örnek davranış

Genç futbolculara kimsenin sahip çıkmaması tepkilere neden oldu. Oysa Ligin 21. Haftasında Kayseri Erciyesspor’u evinde ağırlayan Darıca Gençle Birliği, şehirdeki yardımsever insanların katkılarıyla, rakip takımın konaklama, yemek ve yol masraflarını karşılayarak, sporun dostluk, barış ve kardeşlik gibi evrensel değerlerini sergileyip tüm Türkiye’ye örnek oldu. Şimdi sıra diğer takımlarda!