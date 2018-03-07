Genç futbolculara kimsenin sahip çıkmaması tepkilere neden oldu. Oysa Ligin 21. Haftasında Kayseri Erciyesspor’u evinde ağırlayan Darıca Gençle Birliği, şehirdeki yardımsever insanların katkılarıyla, rakip takımın konaklama, yemek ve yol masraflarını karşılayarak, sporun dostluk, barış ve kardeşlik gibi evrensel değerlerini sergileyip tüm Türkiye’ye örnek oldu. Şimdi sıra diğer takımlarda!
Bugün 11:07 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:09 TSİ )
Darıca’dan örnek davranış
Ülkemizi UEFA Kupası'nda 2007 yılında temsil eden, bir zamanların Süper Lig ekibi Kayseri Erciyessporlu futbolcuların, maddi problemler nedeniyle 10 saatlik Diyarbakır yolculuğunun ardından otele gidemediği, maç saatini otobüste beklediği ortaya çıktı.
Bugün 11:07 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz