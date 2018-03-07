Judocularımız Milli Takımı zirveye taşıdı

Türk Judosunun kurucuları arasında yer alan Nazım Canca adına geleneksel olarak 25 yıldır aralıksız yapılan organizasyonun bu yılki müsabakalarına; 23 ülkeden, 142 kadın, 223 erkek olmak üzere toplamda 365 judocu katıldı. Ülkemizi, 76 erkek ve 68 kadın temsil etti. Önemli turnuvaya ilimizden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü judocuları da katılarak, milli takım adına mücadele etti.
7 MADALYA KAZANDILAR
İlimizden turnuvaya katılan judocular milli takım adına 5’i altın, 2’si gümüş olmak üzere toplam 7 madalya kazandı. Mavi Beyazlı milliler sergiledikleri üst düzey performans ile milli takımımızı genel klasmanda zirveye taşıdı. Kocaelili judoculardan; 40 kiloda Müberra Güneş, 48 Kiloda Buketnur Karabulut, 50 Kiloda M. Ali Demirel, 66 Kiloda Umalt Demirel, +90 Kiloda Ömer Kemal Aydın şampiyon olmayı başardı. 50 Kiloda Emirhan Karahan ve 44 Kiloda Merve Azak ise 2. oldu.
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