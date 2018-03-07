CHP’lilerin Özen tepkisi devam ediyor

Bu paylaşım üzerine CHP’lilerin ve kadınların büyük tepkisini çeken hakkında soruşturma açılan Özen’in uzun bir aradan sonra tekrar Büyükşehir Belediyesi haftalık olağan encümen toplantısına katılmasına tepki gösteren CHP Derince İlçe Başkanı Büyükşehir Meclis üyesi Nihat Değer bugün gerçekleşen toplantıyı terk etti.

BU VURDUMDUYMAZLIK BİRAN ÖNCE DÜZELTİLSİN

Büyükşehir Belediyesinin haftalık olağan encümen toplantısını terk eden CHP Derince İlçe Başkanı Büyükşehir Meclis üyesi Nihat Değer, “Her hafta Çarşamba günü saat 10.30 da Büyükşehir’de gerçekleşen encümen toplantısına bu hafta verdiğimiz tepkiler üzerine uzun bir süre katılmayan ancak bugün hiçbir şey olmamış gibi davranarak Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri Necmi Özen de katıldı. Genel Sekreter İlhan Bayram’a Özen’in toplantıda olmaması gerektiğini belirtmeme rağmen, uyarımı dikkate almadı. Ben de bu kişinin katıldığı bütün toplantıları protesto edeceğimi belirterek toplantıyı terk ettim “ dedi. Bu konunun peşini bırakmayacaklarını dile getiren Değer, “Yarın 8 Mart. Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Böylesi bir günün arefesinde böyle bir mantığı, zorlamayı anlamamak mümkün değil. Bu kişi hakkında hala yasal idari bir işlem yapılamamsı da bizim haklı olduğumuzu gösterir. Bu vurdum duymazlığın, hukuk dışı davranışın biran önce düzeltilmesi gerekir” diye konuştu.

PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Konuyla alakalı sert konuşan CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Bir hukuk adamının bu şekilde kadınları aşağılayıcı bir paylaşımda bulunmasını insanlığa sığdıramıyoruz. Necmi Özen’in cezai soruşturması devam ediyor. Bizler de takipçisiyiz. Ayrıca CHP Kocaeli Örgütü olarak Necmi Özen’in katıldığı her toplantıyı protesto edeceğiz. Büyükşehir Meclis toplantılarına katılması halinde de o meclis protesto edilecektir” dedi. Şahsım ve Kocaeli Örgütüm adına bu paylaşımı şiddetle kınıyorum diyen Sarıbay, “ Biz bu konunun peşini bırakmayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanı sayın İbrahim Karaosmanoğlu’nu bu konuda duyarlı olmaya ve göreve davet ediyorum” ifadelerini kullandı.