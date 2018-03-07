18 yıl sonra Kocaelispor buluşturdu!

Kocaelispor’un vesile olduğu birçok güzelliğe şahit olunuyor. İşte onlardan birisi. Bundan tam 18 yıl önce Konya Selçuk Üniversitesi’nde öğrenci olan fanatik Adana Demirsporlu Umut Göl ile Kocaelisporlu Cenk Kadı, Osmaniye maçı için program yaptı. 6 kişilik Kocaelispor taraftarını Adana Şakirpaşa Havaalanı’nda karşılayan Umut, Cenk ve arkadaşlarını Adana’yı gezdirdi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Yemeklerini yiyen ve ardından Osmaniye’ye geçen grup Kocaelispor-Osmaniyespor maçını birlikte izledi. Cenk Kadı, Umut Göl’e Kocaelispor atkısı ve meşhur İzmit pişmaniyesi hediye etti. Kadı “Kardeşimiz Adana Demirspor’un taraftarı, üniversiteden çok değerli arkadaşım Umut kardeşime sıcak ilgisinden ötürü teşekkür ediyorum” derken Umut Göl ise “Buralara geldiğinizde emrinizdeyim. Bir telefonunuza bakar. İnşallah Kocaelispor ve Adana Demirspor Süper Lig’de birbirine rakip olur. Ben inanıyorum” dedi.