İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan şampiyona 9’da başlayacak. 110 sporcunun katılması beklenen şampiyona, sol kol müsabakaları ile başlayacak. Öğleden sonra ise sağ kol müsabakalarına geçilecek. Müsabakaların tamamlanmasının ardından ise ödül töreni düzenlenecek.
Bugün 11:16 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:17 TSİ )
Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Şampiyonası Hasan Gemici’de
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü, 11 Mart Pazar günü Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası düzenleyecek.
Bugün 11:16 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz