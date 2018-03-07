Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Şampiyonası Hasan Gemici’de

İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan şampiyona 9’da başlayacak. 110 sporcunun katılması beklenen şampiyona, sol kol müsabakaları ile başlayacak. Öğleden sonra ise sağ kol müsabakalarına geçilecek. Müsabakaların tamamlanmasının ardından ise ödül töreni düzenlenecek.