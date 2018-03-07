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GKD, Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

GKD, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basında çalışan kadın muhabirlerle bir araya gelerek günlerini kutladı.

GKD (Genç Kocaeliler Derneği) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla GKD Kafe’de kadın muhabirler ile bir araya geldi. Gerçekleşen programa GKD Başkanı Umut Ongül, GKD Genel Sekreter Filiz Kayabay ve çok sayıda kadın muhabir katılım gösterdi. Kayabay, kadın muhabirlerin günün kutlayarak çiçek hediye etti. Programda kadınlara yönelik çalışmalardan bahseden GKD Genel Sekreter Filiz Kayabay, “Bizleri eğiten, yetiştiren, büyüten, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren ve ihtiyacımız olduğunda desteklerini bizlerden esirgemeyen, fedakar kadınlarımıza gereken değeri vermek bizler için olmazsa olmaz şartlardandır. Türk kadını, Cumhuriyetimizin kurulması ile birlikte toplumsal hayattaki yerini ve konumunu da çok iyi belirlemiştir” dedi.

KADINA ŞİDDETİ KINIYORUZ

Konuşmasında kadına yönelik şiddeti kınadıklarını belirten Kayabay, “Kadın hakları mücadelesi bir Kadın haklarından söz edebilmek için önce kadının toplumsal rolünün belirlenmesi sağlanmalı ardından ekonomik hayat içinde aktif rol almalarının önü açılmalıdır. Türk kadını hem savaşta hem de günlük yaşamda erkeğin yanında her zaman yerini almış, büyük fedakârlıklar ve çabalarla ülkesi ve ailesi için canını ortaya koymaktan çekinmemiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çok sevdiğim bir sözü var. Kadınlar yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıktır” diye konuştu.

Bugün 11:35 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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