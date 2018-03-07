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İYİ Partili kadınlar 8 Mart’ta buluştu

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinliği kapsamında İYİ Partili kadınlar kahvaltıda bir araya geldi.

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İzmit Yelken Kulübü’nde “Kadına Şiddete Farkındalık” etkinliği gerçekleştirdi. Programa İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ufuk Turan, İYİ Parti Derince İlçe Başkanı Esra Tolu ve partili kadınlar katılım gösterdi.

MÜTEVAZİ BİR PROGRAM

İYİ Parti İzmit İlçe Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Pelin Dönge, “Burada daha eğlenceli bir program gerçekleştirmek isterdik. Fakat her geçen gün artan kadın cinayetleri, her geçen gün artan istismar olayları ve Afrin’de ki şehitlerimize olan saygımızdan dolayı daha mütevazi bir program gerçekleştirdik” ifadelerinde bulundu.

YAŞADIKLARINA PİŞMAN OLACAKLAR

Ardından konuşan İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ufuk Turan, “Şuanda Afrin’de mücadele eden askerlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Kadına şiddet ve çocuk istismarı öncelikle bir zihniyet meselesidir. Bu önce kafada başlar beyinde başlar. Genel anlamda da eğitim sistemindeki eksiklikler ve ceza sisteminde eksikliklerden dolayı meydana gelir. Biz İYİ Parti olarak iktidara geldiğimiz zaman gerek cezalar gerek eğitim anlamında değişikliklere imza atacağız. Biz bu suçları işleyenlere öyle bir ceza vereceğiz ki yaşadıklarına pişman olacaklar. Bu zihniyetin değişmesinin temeli iktidarın değişmesiyle sağlanacaktır” şeklinde konuştu.

İYİ PARTİ’Yİ KADINLAR İKTİDARA GETİRECEK

Konuşmalarına devam eden Turan, “AKP’yi iktidara getiren kadınları oylarıdır. İstatisklere bakıldığı zaman AKP’nin oylarının %65’i kadınlar tarafından verilmiştir. Bugün AKP’yi iktidara kadınlar getirdiyse yarında AKP’yi iktidardan indirip İYİ Parti’yi iktidara getirenler kadınlar olacaktır. Ülkemizin normalleşmesi için İYİ Parti’nin iktidar olması gerekiyor. Biz Meral Akşener’in 2019’da yapılacak olan seçimlerde başkan olacağına inanıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Bugün 11:37 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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