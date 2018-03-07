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Elektrikli otomobillerde yüksek vergi tepkisi!

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Tüm Dünya Ülkelerinin teşvik ettiği, vergi indirimleri sağladığı, yenilenebilir enerjinin ve doğa dengesinin sağlanması açısından geleceğin otomobilleri olarak gösterilen elektrikli otomobillere henüz kullanımı başlamadan vergi yüklenmesine tepki gösterdi. Tarhan, “Tüm dünya teşvik ediyor, Türkiye vatandaştan vergi almanın peşinde” dedi.

Tahsin Tarhan, verdiği önerge şu ifadelere yer verdi: "Maalesef ülkemizde elektrikli otomobil üretimiyle, kullanımıyla, alınacak vergisiyle yılan hikayesine dönmüş durumda. 7 yıldır yerli ve milli elektrikli otomobil yapılacak diye bekliyoruz. Defalarca yöntemin yanlış olduğunu, aracın yapılabileceğini, asıl sorunun marka yaratmak, otomobil devleriyle mücadele etmek olduğunu dile getirmiştik. Tüm dünya özellikle toplu taşıma araçlarında elektrikle çalışan araçların kullanımına karar verip teşvikler sağlarken, Türkiye elektrikle çalışan araçlardan da normal araçlarla aynı oranda vergi almayı planlıyor. Bu durum göz göre göre dünyanın gerisinde kalmaya çalışmak demektir.

AVRUPA’DA 5000 EURO TEŞVİK, TÜRKİYE’DE % 25 VERGİ

Dünya enerji açığının nasıl giderileceğini tartışıp bunlara alternatif projeler üretirken, biz ülke olarak yerimizde sayıyoruz. Elektrikli otomobiller yakın geleceğin vazgeçilmezi olacaklar. Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamı elektrikli otomobillerin kullanılması konusunda teşvikler sağlıyor.Örneğin Almanya Elektrikli Otomobilleri 10 Yıl boyunca plaka vergisinde muaf tutarak, 3000 Euro teşvik veriyor. Aynı şekilde İngiltere, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya gibi Avrupa’nın büyük ülkelerinde de aynı durum söz konusu. Ancak daha ülkemizde 471 tane aktif olarak kullanılan elektrikli otomobillere, normal otomobillerle aynı oranda vergilendirme yapılıyor. Bu anlayıştan vazgeçilmese Türkiye’nin Teknolojide ve sanayi yatırımlarında Dünyayı yakalaması çok zor olacaktır.

YERLİ OTOMOBİLDEN DE AYNI VERGİ ALINACAK MI?

Hep birlikte 5 Babayiğitin 2019 yılında ortaya çıkaracakları elektrikli yerli otomobili bekliyoruz. Demek ki otomobil yerli bile olsa iktidar aynı oranlarda vatandaştan vergi almaya devam edecek. Sırf yaptık demek için mi yerli ve elektrikli otomobil yapılıyor? Pazar araştırması nedir? Vatandaş bu aracı tercih edecekse daha uygun fiyat politikası uygulanacak mı soruları son torba yasayla gelen vergi düzenlemesiyle ortaya çıkmıştır" dedi.

Bugün 11:47 TSİ - Ekonomi

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