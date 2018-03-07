Karakadılar ucuz atlattı!

CHP Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar'ın oğlu Avukat Zeki Karakadılar, küçük bir kaza atlattı. İzmit Yahya Kaptan Sapağın'nda hava şartlarından dolayı kaygan olan yolda ilerleyen Zeki Karakadılar idaresindeki 41 KK 480 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi. Maddi hasarlı gerçekleşen kazada Karakadılar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine çekicinin gelmesi ile bir süre aksayan trafik normale döndü.