CHP Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar'ın oğlu Avukat Zeki Karakadılar, küçük bir kaza atlattı. İzmit Yahya Kaptan Sapağın'nda hava şartlarından dolayı kaygan olan yolda ilerleyen Zeki Karakadılar idaresindeki 41 KK 480 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi. Maddi hasarlı gerçekleşen kazada Karakadılar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine çekicinin gelmesi ile bir süre aksayan trafik normale döndü.
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Karakadılar ucuz atlattı!
CHP Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar'ın oğlu İzmit'te aracıyla ilerliği esnada kaza yaptı.
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Bugün 11:52 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz