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FETÖ davası 3 Mayıs'a ertelendi!

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ) öğrenim gören öğrencilerden sorumlu olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık eskiKocaeliFem Dersaneleri reklam, tanıtım ve halkla ilişkiler yetkilisi Nesim Toplu'nun avukatı Mustafa Canpolat katıldı. Sanık Toplu'nun duruşmaya gelmediği görüldü.Duruşmada, daha önce geçirdiği FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sanık Toplu hakkında, "Nesim Toplu, söz konusu yapınınKocaeli'de eğitim alanındaki en üst düzey ismidir. Bölge talebe sorumluları ona bağlıdır. Kod adı Süleyman'dır." şeklinde ifade verdiği belirlenen M.P'ye tanık olarak söz verildi.

"Nesim Toplu'yu tanımıyorum"

M.P, dosyada bulunan teşhis tutanağındaki beyanına ilişkin, "Gözaltına alındığım süreç 4-5 gün sürdü. Bu sırada bana çok sayıda fotoğraf gösterdiler. Gözaltı şartlarında, psikolojik baskı altında bazı beyanlarda bulundum ancak bu kişi hakkındaki ifadelerimi kabul etmiyorum. Nesim Toplu isimli kişiyi tanımıyorum." ifadelerini kullandı.Sanık avukatı Canpolat da müvekkilinin raporlu olduğu için duruşmaya katılamadığını belirterek, "Müvekkilimle ilgili bugüne kadar verilen tüm tanık ifadeleri, yoruma dayalı niyet beyanıdır. Müvekkilim hakkında bu yapının üst düzey yöneticisi olduğuna dair somut bir delil yoktur." diye konuştu.Cumhuriyet savcısı, üzerine atılı suçlamanın vasfı dolayısıyla sanığın tutuklanmasını talep etti.Mahkeme heyeti, adli kontrol şartlarını tam olarak yerine getirmediği ve duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle sanığın tutuklanmasına karar vererek, duruşmayı 3 Mayıs'a erteledi.

İddianameden

KocaeliCumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Toplu'nun örgütün üst düzey yöneticilerinden olduğu ve tanık ifadelerine göreKocaeliÜniversitesi'nde öğrencilerden sorumlu olduğu, örgüte üye kazandırmak için faaliyette bulunduğu ileri sürülüyor.İddianamede, sanığın, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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