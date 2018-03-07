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FETÖ'nün Gebze imamı beraat etti

Kocaeli'de hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan dava açılan Gebze imamı Osman Boz beraat etti.

Cemaat yapılanmasını öven konuşmalar yaptığı ve darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın senaryosu olduğunu söylediği iddia edilen Gebze imamı Osman Boz bu gün hakim karşısına çıktı. Terör örgütü proragandası yaptığı gerekçesiyle yargılanması devam eden Osman Boz'un bugün çıktığı mahkemece beraatine karar verildi.

"FETÖ CEMAATİNİ ÖVEN KONUŞMALAR YAPMADIM"

Hakim karşısında savunma yapan Boz, "Tanık Y. S.'yi tanırım görev yaptığım caminin yanında pastane işletiyordu. Kahvaltı yapmak için zaman zaman bu pastaneye gidiyordum. Siyasi konulardan bir kaç kez konuştuk. Ben kendisine siyasi parti liderleri oy kaygısıyla yalan söyleyebilir ancak cemaatler böyle bir şey yapmaz dedim. FETÖ/PDY cemaatini kasdetmiş değilim, genel bir ifade kulanmıştım. Bu konuşmalarımız 15-25 Aralık 2013 olaylarından önce olmuştur. Bu şahsın aleyhime vermiş olduğu ifadeleri kabul etmiyorum, ben kesinlikle FETÖ cemaatini öven konuşmalar yapmadım" diyerek beraatini talep etti.

"TAYYİP ERDOĞAN'IN SENARYOSU"

Savunmasının ardından sanık Osman Boz hakkında terör örgütü propagandası yapmak ve iddianamede sanık tarafından söylendiği iddia edilen 15 Temmuz darbe girişimini kastedilerek "bu bir oyun, bu Tayyip Erdoğan'ın senaryosu" şeklindeki söylemi terör örgütünün cebir, şiddet veya tehtit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek veya teşvik edecek mahiyette olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildi.

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