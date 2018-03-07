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Kent meydanı ve otopark projesinde tabliye çalışmaları yapılıyor

Eski valilik alanında gerçekleştirilen kent meydanı ve yeraltı otoparkı projesinin tabliye çalışmaları yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eski valilik binasının bulunduğu alanı meydan ve otopark haline getiriyor. Uygulama çalışmaları süren proje tamamlandığında bölgeye modern bir proje kazandırılmış olacak. Üstü meydan olacak projenin altı yer altı otoparkı şeklinde düzenlenecek. Önünden tramvay hattı da geçen proje vatandaşlara araçlarını park ederek tramvayla ulaşım sağlamaya imkan verecek.

BETON DEMİR İŞLERİ

Projenin çalışmaları hızla devam ediyor. C blok tabliye kalıp ve demir imalatlarına devam ediliyor. Projede tek yüzlü perde imalatına uygulamaları gerçekleştiriliyor. B ve D blok ta da radye temel imalatına sürdürülüyor. Projenin bir kısmının tabliye uygulamaları tamamlanmış durumda.

ŞEHİR NEFES ALACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentte ferah bir alan oluşturmak ve aynı zamanda bölgenin otopark sorununu çözmek amacıyla projeyi gerçekleştiriyor. Şehrin nefes almasını sağlayacak olan proje üstü meydan altı otopark olarak uygulanıyor. Meydanda granit ve bazalt gibi doğal taşlar kullanılarak kaplama yapılacak. Meydan aydınlatmalar ve kuru süs havuzları ile süslenerek cazip hale getirilecek.

357 ARAÇ KAPASİTELİ

Eski valilik alanında inşa edilen otopark, park yerinden de tasarruf sağlayacak. Yarı otomatik sistemle çalışan otopark 357 araç kapasitesine sahip olacak. 6 bin 600 metre kare alana sahip otoparkta engelli ve elektrikli otomobiller için de yer ayrılacak. Kapalı otoparktan çıkışlar asansörler ile sağlanacak.

TRAMVAYLA ULAŞIM

Yeraltı otoparkı Kocaeli’de ilk kez uygulanacak sistemle hizmet verecek. Yarı otomatik otopark mekanizması bulunacak kapalı otoparkta vatandaşlar, arabasını belirlenen noktalara bıraktıktan sonra araçlar boş olan yere otomatik olarak çekilecek. Böylece vatandaşlar zahmetsizce araçlarını park edebilme imkanı bulacak. Katlı otoparkın hemen önünde yer alan tramvay durağı araçlarını park eden vatandaşların kentin diğer noktalarına ulaşımlarını sağlayacak.

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