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Çenesuyu yıldızları parladı

Okullar Arası Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği final maçları, Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynandı. Derince Çenesuyu  Ortaokulu, final maçında Körfez Petkim Ortaokulu’nu 3-1 yenerek şampiyon oldu. Final maçları sonrasında dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını törenle verildi…

8 grupta 31 takımın mücadele ettiği şampiyonanın finalinde, Derince Çenesuyu, Körfez Petkim’i yenerken, zorlanmadı. Üçüncülük maçında Yahya Kaptan Edebali Ortaokulu, Gebze Mustafa Üstündağ karşısında 3-0 galip geldi. Final maçları sonrasında dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları törenle verildi. Derince Çenesuyu Ortaokulu, Körfez Petkim Ortaokulu ve Yahya Kaptan Edebali Ortaokulu 12-15 Nisan tarihleri arasında Türkiye şampiyonasında ilimizi temsil edecekler.

YAHYA KAPTAN EDEBALİ ORTAOKULU: 3 GEBZE MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ORTAOKULU: 0

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Süha Küçüközler ***, Gamze İlbey ***

YAHYA KAPTAN EDEBALİ ORTAOKULU: Ece Aydınoğlu ***, Sena Alpcan **, Sudenur Betül Gökbulut ***, Ecem Bilcan Şen ***, Zeynep İclal Göktepeli **, İzem İncekara *** (Beyza Bayramin **, Melis Sakaoğlu ***, Sudenaz Yaren **, Berna Birsen Doğan **, İpek Eda Boz ***, Sude Keleş **)

GEBZE MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ORTAOKULU: Selin Takmaz **, Ceren Doğan **, Berfin Çelik ***, Zeynep Koçal **, Zeynep Gülşen **, Sıla Karatepe *** (Ece Nisa Tuğba **, Hümeyya Zehra Kaya **, Sena Çolak **, Yeşim Saka ***, Zellal Nehir Taşdelen **, Sedef Aydın **)

SETLER: 25-13, 25-7, 25-18,

DERİNCE ÇENESUYU ORTAOKULU: 3 KÖRFEZ PETKİM ORTAOKULU: 1

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Yasin Yıldız ***, Furkan Atalı ***

DERİNCE ÇENESUYU ORTAOKULU: Berra Sefer ***, Aylin Ayyıldız ***, Zerrin Evcimen ***, Reyhan Zeynep Aksoy ***, Ceren Gültepe ***, Sıla Ağadede *** (Fatma Zehra Coruk **, Azra Irmak Güngör ***, Beste Akbulut **, Yaren Su Dursunoğlu **)

KÖRFEZ PETKİM ORTAOKULU: Esmanur Hallaç ***, Yağmur Çağlayan ***, Yağmur Savat **, İdil Eren ***, Betül Şahin ***, Doğa Bostan *** (Berra Çakıroğlu ***, Zilnur Rabia Şişman **, Tuana Seher Aydın ***, Nisanur Bilgiç **, Bengisu Orçan ***, Emirsu Sönmez **, Yağmur Metgöncü **)

SETLER: 25-21, 13-25, 25-15, 25-8

OKULLAR ARASI YILDIZ KIZLAR VOLEYBOLDA DERECE GİREN OKULLAR:

1-Derince Çenesuyu Ortaokulu

2-Körfez Petkim Ortaokulu

3-Yahya Kaptan Edebali O.O.

4-Gebze Mustafa Üstündağ O.O.

Bugün 12:29 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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