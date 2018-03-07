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Turnuva üstüne turnuva

2017- 2018 Eğitim Öğretim Yılı Gölcük’te Öğrenci Olmak projesi kapsamında, Gölcük Belediyesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen İlkokullar ve Ortaokullar Arası Kız Erkek Voleybol Turnuvası başladı.