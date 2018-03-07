17 Ağustos Spor Salonu’nda 5 Mart 2018 Pazartesi günü başlayan turnuvada, yıldızlar kategorisinde kızlarda 12 okul, erkeklerde 6 oku, küçükler kategorisinde kızlarda 9 okul, erkeklerde 5 okul takımı mücadele edecek. Turnuva maçları Voleybol İl temsilciliği tarafından görevlendirilen resmi hakemler tarafından yönetilecek. Turnuva 20 Mart 2018 Salı günü oynanacak final maçları ve ardından yapılacak ödül töreniyle turnuva sona erecek.
Bugün 12:31 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:33 TSİ )
Turnuva üstüne turnuva
2017- 2018 Eğitim Öğretim Yılı Gölcük’te Öğrenci Olmak projesi kapsamında, Gölcük Belediyesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen İlkokullar ve Ortaokullar Arası Kız Erkek Voleybol Turnuvası başladı.
Bugün 12:31 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz