Kızılcahamam’da spor müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi alan Şükür, az kadro ile büyük işler başaran ilçe spor müdürünü tebrik etti.
Bugün 12:32 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:33 TSİ )
Şükür, K.Hamam’da seri ziyaretler yaptı
Dağcı ve Doğa sporcusu Rıdvan Şükür, hakemlik kursuna katılmak için geldiği Ankara-Kızılcahamam’da, ilçe spor müdürü Nahit Şahin’i makamında ziyaret etti.
Bugün 12:32 TSİ - Spor
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Yorumlar
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Mülayim Çoksert - Rıdvan ne büyük adammış yerel medyada sık haberi çıkıyor.....Yetmez ama ulusal medyada da görülmesi lazım...
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