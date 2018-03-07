Bugün 12:32 TSİ - Spor

Şükür, K.Hamam’da seri ziyaretler yaptı

Dağcı ve Doğa sporcusu Rıdvan Şükür, hakemlik kursuna katılmak için geldiği Ankara-Kızılcahamam’da, ilçe spor müdürü Nahit Şahin’i makamında ziyaret etti.