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Şükür, K.Hamam’da seri ziyaretler yaptı

Dağcı ve Doğa sporcusu Rıdvan Şükür, hakemlik kursuna katılmak için geldiği Ankara-Kızılcahamam’da, ilçe spor müdürü Nahit Şahin’i makamında ziyaret etti.

Kızılcahamam’da spor müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi alan Şükür, az kadro ile büyük işler başaran ilçe spor müdürünü tebrik etti.

Bugün 12:32 TSİ - Spor

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Yorumlar

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Mülayim Çoksert - Rıdvan ne büyük adammış yerel medyada sık haberi çıkıyor.....Yetmez ama ulusal medyada da görülmesi lazım...

Yanıtla . 0Beğen 07 Mart 12:49

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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