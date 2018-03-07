Yıldız erkeklerde finalistler belli

2017-2018 sezonunda 16 grupta 53 takımın mücadele ettiği şampiyonada finale yükselen Körfez İgsaş Ortaokulu ve Ford Otosan Ortaokulu, bugün final maçında karşılaşacak. Yarı finalde, Mehmet Ali Kağıtçı’da oynanan günün ilk maçında, Körfez İgsaş Ortaokulu ile Özel Kocaeli Bahçeşehir Ortaokulu karşılaştı. Normal süresi 1-1 sona eren maçta, penaltı vuruşları sonrasında 3-2 üstünlük sağlayan Körfez İgsaş, adını finale yazdırdı. Günün ikinci maçında şampiyonluk mücadelesi veren Ford Otosan Ortaokulu, Gebze Beylikbağı Ortaokulu karşısında farklı galibiyet elde ederken, maçı 5-3 kazandı ve diğer finalist oldu. Üçüncülük maçında saat 10.00’da Özel Kocaeli Bahçeşehir Ortaokulu ile Gebze Beylikbağı Ortaokulu karşılaşacak. Bugün final maçı 11.00’de, üçüncülük maçı 10’da oynanacak. İlk üç sıraya alan üç okul takımı, İlimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek.

KÖRFEZ İGSAŞ O.O: 3 KOCAELİ BAHÇEŞEHİR O.O: 2

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEM: Berkay Bostan ***

KÖRFEZ İGSAŞ ORTAOKULU:Fadlı Tayar ***, Metin Ekşi ***, Görkem Özhan ***, Onur Baydar ***, Turan Taha Bambal ***, Recep Acar ***, Barış Uysal ***, Afşin Bayburtluoğlu ** (Yusuf Mutlu **)

KOCAELİ BAHÇEŞEHİR O.O: Onur Sarman ***, Ata Berk Bülbül **, Boran Yılmaz ***, Ege Bora ***, Bera Baştürk **, Egemen Özkan ***, Berkin Bahar **, Eren Bayraktar **, Enes Fil ***, Burak Alkan **

GOLLER: Egemen Özkan dk 19, Turan Taha Bambal dk 47

NORMAL SÜRE: 1-1

PENALTI ATANLAR: Görkem Özhan ve Turan Taha Bambal (Körfez İgsaş Ortaokulu), Enes Fil (Özel Kocaeli Bahçeşehir O.O)

PENALTI KAÇIRANLAR: Onur Baydar ve Yusuf Mutlu (Körfez İgsaş Ortaokulu), Onur Sarman, Ege Bora, Eren Bayraktar ve Burak Alkan (Özel Kocaeli Bahçeşehir Ortaokulu)

FORD OTOSAN O.O: 5 GEBZE BEYLİKBAĞI O.O: 3

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEM: Berkay Bostan ***

FORD OTOSAN O.O: Ali Aydın ***, Duhan Kolpar ***, Alperen Dinar ***, Miraç Memiş ***, Tunay Demirkıran ***, Berkay Erol ***, Alpay Karakaya ***, Hakan Öztürk ***

GEBZE BEYLİKBAĞI O.O: Uğur Yılmaz **, Berke Bektaş ***, Yusuf Can *, Berat Çil ***, Taha Zumluoğlu **, Ali Turap ****, Alp Eraslan ***, Alper Can ** (Efe Erimez ***)

GOLLER: Tunay Demırkıran dk 6 ve 43, Alpay Karakaya dk 14, Ali Turap dk 30 ve 41, Hakan Öztürk dk 43 ve 50+1, Alp Eraslan dk 48

KIRMIZI KART: Yusuf Can dk 50+2

GÜNÜN PROGRAMI MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI (PERŞEMBE)

10.00 Ö.K.Bahçeşehir O.O.-G.Beylikbağı O.O (3’üncülük maçı)

11.00 K.İgsaş O.O-F.Otosan O.O (Şampiyonluk maçı)