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Bugün 12:44 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:47 TSİ )

Kızlarda İGSAŞ ve Darıca finalde

Okullar Arası Yıldız Kızlar Futbol İl Birinciliği yarı final maçları Mehmet Ali Kağıtçı’da oynandı. Rakiplerini yenen Körfez İGSAŞ Ortaokulu ile Darıca Ortaokulu bugün final maçında  karşılaşacak.

İki grupta 6 ortaokulun mücadele ettiği Okullar Arası Yıldız Kızlar Futbol İl Birinciliği’nde, gruplarında ilk iki sırayı alan dört takım yarı finale yükseldi. Yarı final maçları Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda iki maçla devam etti. Sağanak yağmura rağmen yıldız kız futbolcuları kıran kırana geçen mücadelede nefes kesti. Günün ilk maçında Darıca Ortaokulu ile Kartepe Pakmaya Muzaffer İncekara Ortaokulu karşılaştı. Rakibini 2-1 yenen Darıca Ortaokulu finale yükseldi. Günün ikinci maçında şampiyonluk mücadelesi veren Körfez İGSAŞ Ortaokulu, rakibi Darıca Mehmet Akif Ortaokulu karşısında Şevval Topal ve Songül Polat’ın attığı gollerle 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi. Bugün saat 12.00’de üçüncülük maçı ve saat 13.00’te şampiyonluk maçı oynanacak.

PAKMAYA M.İNCEKARA O.O.: 1 DARICA ORTAOKULU: 2

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEM: Hakan Sarısoy ***

KARTAPE PAKMAYA MUZAFFER İNCEKARA O.O: Derin Karacık ***, Esra Onhan **, Işıl Çam ***, Sıla Sever ***, Zehra Şahin ***, Ebrar Çavuş **, Sema Ülker ***, Nazar Korkmaz **

DARICA ORTAOKULU: Zilan Ediş ***, Ecenaz Dönmez ****, Sevda Çelik ***, Kevser Arslan ***, Rojin Sinan **, Sedanur İzci ***, Edanur Kıyak ***, İrem Can ***

GOLLER:Zehra Şahin dk. 12, Ecenaz Dönmez dk. 17 ve 28

KÖRFEZ İGSAŞ O.O: 2 DARICA MEHMET AKİF O.O.: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEM: Berkay Bostan ***

KÖRFEZ İGSAŞ ORTAOKULU:Sultan Çağdaş ***, Sinem Demirel ***, Nazlıcan Kardeş ***, Şevval Topal ***, Ayşe Bingöl ***, Ece Altun ***, Songül Polat ****, Rabia Kaymaz *** (Tuğçe Elibol **)

DARICA MEHMET AKİF O.O: Damla Çınar **, Ebrar Egenciler ***, İremnur Akçay ***, Ayşenur Özkan **, Başak Özer **, Sedanur Gündoğdu ***, Azra Demir **, Dilara Atik **

GOLLER: Sedanur Gündoğdu dk. 7, Şevval Topal dk. 12, Songül Polat dk. 18

GÜNÜN PROGRAMI (PERŞEMBE):

12.00 K. Pakmaya M.İncekara O.O-Darıca M.Akif O.O (3’üncülük maçı)

13.00 Darıca O.Okulu-Körfez İGSAŞ O.O. (Şampiyonluk maçı)

Bugün 12:44 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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