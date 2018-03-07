Ahmet Pekin: Kadınların yaptığını erkekler yapamaz!

Kocaeli Emlakçılar Odası tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kahvaltı programı gerçekleştirildi. Programa İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Pekin’in yanı sıra Kocaeli Emlakçılar Odası Kadın Komisyonu Başkanı Seçil Yeşil, oda yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda üye katıldı. KOTO Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen programda konuşan Kocaeli Emlakçılar Odası Kadın Komisyonu Başkanı Seçil Yeşil, “Geleceğimiz aydınlık olsun. Ülkemizin vefakar, cefakar ve fedakar kadınları davetimize şeref verdiniz. Her masada 12 ilçeden temsilcimiz bulunmaktadır. Yine dim dik omuz omuza yol yürümeye devam ediyoruz. Tam 268 kadın emlakçı olarak yol alıyoruz. Gün geçtikçe çoğalıyoruz. Başladığımızda 100 kişiydik. Her birimiz kendimizle gurur duyacak kadar mükemmeliz. Biz çok sesli bir koroyuz” dedi.

Federasyon kurmamız gerekiyor

Yeşil’in ardından söz alan Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Pekin, “Kadınlar bizim için annedir, değerlidir. Çünkü erkekleri yetiştiren de kadınlardır. Anneler ne kadar kültürlü olursa o toplum o kadar değerli olur. Biz hanımlarımızı her zaman baş tacımız yapmışızdır. Türklerde obasında kadınlar lider olarak yetiştirilmiştir. Annelerimiz Afrin’de savaşan askerlerimiz için çok kıymetli şeylerini oraya göndermiştir. 930 tane üyemiz var, 268’i kadın. Bizim koltuğumuz sallanabilir gibi görülüyor. Biz size değer verdiğimizi göstermek için kadın komisyonumuzu kurduk. Her ilçede temsilcimiz var. 2019 Ocak ayına kadar Yalova’dan başlamak üzere 60 tane odayı tamamlayıp Ankara’da yasal bir federasyon kurmamız lazım. Bu zamana kadar Ankara ve İstanbul bunu yapamadı. Bu görev Kocaeli’ye düştü. Bunu sizlerin destekleriyle yapacağız” dedi.

Kadınların yaptığını erkekler yapamaz

Pekin’in ardından kürsüye gelen İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Çok güzel bir organizasyon olmuş. Kadın bizim medeniyetimizde kadın hep bir numara olmuştur. Türk erkeği kadınını baş tacı yapmıştır. Türk geleneği İslamla birlikte sarayda da hep başköşeye koymuştur. Kadın her zaman ön planda olmuştur. Bazen dizilerde de izliyoruz, bir kadının koca bir imparatorluğu her yönüyle yönettiğini görüyoruz. Kadınlarımız zaman zaman görünmeyen kahraman rolü oynuyorlar. Bu işi erkek yapamaz. Evde temizlik işçisi, yeri geliyor çocuk bakıcısı, yeri geldiği zaman çocuğu da doğuruyor, yeri gelir evin ekonomisini yapıyor, yeri geliyor dış işlerinde temsilcilik yapıyor, bu kadar işi kim yapabilir bir arada. Erkeğin beyninde o kapasite yok” şeklinde konuştu.