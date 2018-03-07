Mustafa Soysal'ın ölümü yasa boğdu

Kocaeli Giresunlular Derneği Başkanı Hatem Soysal'ın yeğeni Mustafa Soysal tedavi gördüğü Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Soysal'ın ölüm haberi ailesini yasa boğdu. Mustafa Soysal'ın cenazesi Çarşamba günü (Bugün) ikindi namazından sonraBeylikbağı Merkez Sarı Camii'den kaldırılarak Pelitli Mezarlığına toprağa verilecek.

Hatem Sosyal yaşadığı acıyı Facebook'tan bu ifadelerle paylaştı. "Mevlam böyle tarifi zor acılara büyük sabırlar versin yeğenim Mustafa yıktı bizi. Allah mekanını cennet etsin işşallah"