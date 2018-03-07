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Kandıra'da 260 aile konut sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı

Kandıra'da bugün çekilen kura ile TOKİ tarafından yapılan 260 konut, sahiplerine teslim edildi. Kurada adları okunanlar, konut sahibi olmanın sevincini yakınlarıyla paylaştı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan Sosyal Konut Projesi kapsamında Orhan Mahallesi'nde yaptırılan 260 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi. Başvuru yapanlar arasındaki 260 kişi, bugün Turan Güneş Kültür Merkezi'nde yapılan kura çekimi sonrasında evlerine kavuştu.

570'E YAKIN KONUT

Kura çekimi öncesinde konuşan Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, "Kandıra'mızın en güzel yerlerinden birinde, yeni Devlet Hastanemizin yanında 570'e yakın konutumuzun inşasıyla ilgili çalışmalarımızın sonuna geliyoruz. Binalarımız tamamlandı. Ben şu anda iskanlarını imzaladım. İsteyen bu saatten sonra oturmaya başlayabilir orada. Emekli konutlarımızla ilgili olarak da Allah nasip ederse, sanırım Eylül-Ekim ayları gibi sizlere bir aksilik olmazsa inşallah oturmaya başlanabilirgibi görünüyor. Bugün ise burada, hangi blokta, hangi katta oturacağınızla ilgili çekilişler yapacağız biliyorsunuz. İnşallah şimdiden yerleriniz hayırlı uğurlu olur. Kaderiniz kısmetiniz ne ise hepsinin bu şekilde gerçekleşmesini diliyoruz" dedi. Noter huzurunda hak sahiplerinin isimleri anons edilerek kürsüye davet edilen vatandaşlar dailerini belirleyecek kuranın çekilişini yaptı.

Bugün 13:40 TSİ - Ekonomi

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