Suriyeli baba-kız ölümden döndü!

Gölcük D-130 karayolunda meydana gelen trafik kazasında karşıdan karşıya geçmek isteyen baba ve kızı bir otomobilin kendilerine çarpması sonucu yaralandı. Alınan bilgiye göre D-130 karayolundan Karamürsel istikametine seyir halinde olan Mehmet Ç. idaresindeki 41 AK 215 plakalı otomobil, Gölcük Mobil Işıklar mevkisinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Rıdvan Furkan ve kızı Betül Furkan’a çarptı. Baba ve kızı çarpmanın etkisiyle yola savrulurken kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan baba ve kızı ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobillere yeşil yandığı esnada karşıdan karşıya geçmek istedikleri öne sürülen baba ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.