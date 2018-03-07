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Glip Gündoğdu: Travmadan futbolcular sayesinde kurtulduk

Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu, Payas maçı öncesi basının sorularını yanıtladı.

BÜYÜT

Deneyimli teknik adam takımı travmadan futbolcuların özverili mücadelesinin çıkardığını ifade etti…

İYİ TAKIM SAVUNMASI GALİBİYETİ GETİRDİ

GÜNDOĞDU Osmaniye maçındaki galibiyeti ve Payas maçı öncesi takımın son durumunu yorumladı ve şu ifadelere yer verdi: Osmaniye maçının zor geçeceğini biliyorduk. İlk 10-15 dakika hava bizi baya etkiledi. Sadece rakibi karşıladık. Ardından dengeyi kurduk. İlk yarıda direkten bir topumuz döndü. 40. dakikada da Burak Süleyman’ın kişisel becerisi ile golü bulduk. İkinci devre rakibimizin üzerimize geleceğini biliyorduk. Savunma arkasına adam kaçırmaya çalıştılar. Gol yeseydik maçın hikâyesi değişebilirdi. Son bölümlerde farkı da açabilirdik. İyi takım savunması bize galibiyeti getirdi.

HERKES ÇOK FORMDA

ŞİMDİ Payas maçına bakıyoruz. Çok zor bir maç olacak. Akıllı olan ve hırsına yenilmeyen takım sonuca ulaşacak. 32 puanımız var. Bunu 35’e çıkarmak için çaba sarf edeceğiz. Şu bilinçle mücadele ediyoruz. Nerede olursak olalım, yenemiyorsak yenilmeyeceğiz. Tüm savunmacılarımız da diğer bölgedeki futbolcularımız da formda. Kararımızı Pazar günü vereceğiz. Denk takımların olduğu gruptayız. Sonuca gitmeyi bilmek önemli. Geçen sezon final kaybeden bir kulübe geldim. İkinci yarının başında büyük bir travma yaşanıyordu. Bu gün travmadan çıktıysak bunu futbolcu grubunun özverili mücadelesine borçluyuz.

Bugün 14:23 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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