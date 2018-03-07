Payas’ta Mehmet Seçkin dönemi

Yönetim, yapılan toplantının ardından geçen sezon da Payasspor’u çalıştıran Seçkin’i ilçeye davet etti. Yapılan görüşmelerin ardından genç teknik adam ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Mehmet Seçkin’in yardımcılıklarını Erdoğan Sarıuşak ile Sadık Öztürk yapacak. Seçkin’in sezon başı performansı 6 maçta, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi.