Yönetim, yapılan toplantının ardından geçen sezon da Payasspor’u çalıştıran Seçkin’i ilçeye davet etti. Yapılan görüşmelerin ardından genç teknik adam ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Mehmet Seçkin’in yardımcılıklarını Erdoğan Sarıuşak ile Sadık Öztürk yapacak. Seçkin’in sezon başı performansı 6 maçta, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi.
Bugün 14:24 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:26 TSİ )
Payas’ta Mehmet Seçkin dönemi
Kocaelispor’un Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Payasspor’da Ali Asım Balkaya’dan boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Seçkin getirildi.
Bugün 14:24 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz