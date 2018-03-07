Ha gayret!

Yeşil Siyahlılar önceki gün salonda ağırlık çalıştı ve gücüne güç kattı…
HEPSİ HIRS KÜPÜ
Sezonun ikinci yarısındaki müthiş çıkışı devam eden Kocaelispor’da zorlu Payas maçının hazırlıkları tüm hızı ile devam ediyor. Yeşil Siyahlar önceki gün spor salonunda ağırlık çalıştı. Tüm futbolcuların yer aldığı antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Galip Gündoğdu denetiminde yapılan antrenmanda diğer günlerde bireysel olarak da spor salonunda çalışan Burak Süleyman sadece kardio yaptı. Yeşil Siyahlılar dün (Çarşamba) İzmit İsmetpaşa Stadı’nda Payas maçının provasına çift kale maç ile devam etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz